Чем заменить филлеры: от биостимуляторов до "умных" бальзамов

Еще несколько лет назад коррекция лица ассоциировалась с филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Сегодня вектор сместился: косметологи все чаще говорят о сохранении собственных тканей. Современная косметология постепенно избавляется от идеи "быстрых решений". Фокус смещается с объемного заполнения на работу с качеством кожи: стимулировать, укреплять, восстанавливать.

В международной практике этот тренд называют "накоплением коллагена" – профилактикой возрастных изменений за счет стимуляции фибробластов, а не инъекций. Результат получается выразительным, но естественным – собрали самые новые разработки для такого эффекта.

Биостимуляторы коллагена

Препараты на основе полимолочной кислоты и гидроксиапатита кальция не заполняют морщины гелем, а работают на более глубоком уровне – восстанавливают саму структуру дермы. После введения вещества запускается естественный синтез коллагена, и кожа постепенно становится плотнее, а черты – четче.

Процесс идет медленнее, результат виден не так быстро, но сохраняется дольше, держится дольше, чем после обычного филлера, – до двух лет. При этом лицо остается подвижным, а пропорции не нарушаются. Косметологи называют этот эффект "тренировкой тканей": не маскировка, а обновление изнутри.

Но во всем нужна мера и точность: избыточная стимуляция коллагена может сделать кожу плотной и затруднить последующие вмешательства.





Ремоделирование кожи

Скинбустеры или препараты для биоремоделирования кожи стали еще одной альтернативой филлерам. Они не увеличивают объем, а улучшают качество кожи и восстанавливают ее изнутри. Это тоже инъекции, но их делают очень поверхностно – в средние или верхние слои дермы. Используется тонкая игла или канюля, количество инъекций небольшое, поэтому процедуры переносятся легко.

Profhilo содержит гибридную гиалуроновую кислоту двух типов – высоко– и низкомолекулярную. После введения вещество равномерно распределяется по тканям и связывает воду, обеспечивая глубокое увлажнение. Одновременно гиалуроновая кислота стимулирует фибробласты – клетки, отвечающие за синтез коллагена и эластина. В результате кожа становится очень плотной и эластичной, но без увеличения объема.

PDRN – это короткие фрагменты ДНК, чаще всего выделенные из молок лосося. Попадая в кожу, они работают как сигнальные молекулы: активируют обменные процессы, стимулируют деление клеток, ускоряют заживление и синтез коллагена. После курса процедур кожа становится увлажненной, уменьшаются воспаление и улучшается микроциркуляция.





Бальзамы и масла с эффектом объема

В средствах для ухода за губами в последние несколько лет произошла настоящая революция: бальзамы перестали просто питать и увлажнять кожу. Появились гибриды и пламперы с гиалуроновой кислотой, растительными маслами и пептидами, которые визуально увеличивают объем, смягчают кожу и восстанавливают липидный барьер.

Губы становятся наполненными, ухоженными, контур выглядит четче даже без инъекций. Эффект держится недолго, но при регулярном использовании кожа становится эластичнее, а мелкие морщинки разглаживаются. Главный тренд в этой категории – "уход вместо уколов": бальзамы-пламперы с мягким увеличением без раздражающего жжения.

Массаж и микротоки

Они больше не рассматриваются как спа-ритуал перед сном. Современные техники – буккальный, лимфодренажный и скульптурный массаж – работают на уровне физиологии: усиливают микроциркуляцию, улучшают отток лимфы, снижают застой жидкости и повышают тонус мышц лица. Это не просто расслабление, а гимнастика для тканей.

Буккальный массаж прорабатывает глубокие жевательные мышцы, которые чаще всего теряют тонус и провоцируют появление носогубных складок. Лимфодренаж помогает уменьшить отеки и убрать тусклость, а скульптурный "собирает" контуры, возвращает линиям челюсти и щек четкость.





К аналогичному результату приводят микротоковые устройства нового поколения. Они подают слабые электрические импульсы, близкие по частоте к естественным сигналам клеток, – за счет этого улучшается питание тканей, активизируется обмен веществ и выработка АТФ, основного источника энергии клеток. При регулярном применении микротоки усиливают эффект процедур, сделанных в клинике, и помогают продлить их результат.

Но в таком уходе особенно важна системность. И массаж, и микротоковую стимуляцию нужно делать несколько раз в неделю, иначе эффект быстро сходит на нет. Тогда кожа буквально "учится" держать тонус, становится плотнее, а черты лица выглядят более выразительными без инъекций и объемных коррекций.