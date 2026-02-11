Коррекция асимметрии лица: почему "одна процедура" почти никогда не работает

В таком деликатном вопросе самое главное — не сделать лучше и не превратить лицо в маску. Спросили у эксперта, как получить естественный результат.
Почему не стоит добиваться идеальных пропорций, с чего начать коррекцию, почему в некоторых случаях не обойтись без операции и какую роль играет домашний уход – отвечает Елена Ильчук, врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans.
Что в косметологии считается асимметрией лица, а что – вариантом нормы
Идеальной симметрии не существует в природе, легкое несоответствие пропорций – признак живого, естественного лица. Вариант нормы – различие между правой и левой половинами до 2-3 миллиметров в проекции скул, уголков губ или положения бровей. Это придает изюминку и создает тот самый эффект запоминающегося лица.
Проблемой считается асимметрия, которая явно заметна: она превышает 3-5 мм, нарушает гармонию и беспокоит самого человека. Если вы постоянно скрываете половину лица, вас раздражает неровная улыбка, стоит сходить на консультацию.
Почему асимметрия со временем становится более заметной
На это влияют сразу несколько факторов.
- Гравитационный птоз. Это естественный процесс, при котором мягкие ткани со временем опускаются из-за разной плотности связочного аппарата и подкожно-жировой клетчатки на правой и левой сторонах.
- Костная ткань теряет объем несимметрично. Чаще всего "проседает" сторона, на которой человек привык жевать.
- Гипертонус мышц. Хронический стресс, привычка спать на одном боку, односторонняя жевательная нагрузка приводят к тому, что мимические и жевательные мышцы одной половины лица становятся более сильными и короткими, буквально "перетягивая" на себя черты.
- Накопительное действие ультрафиолета. Если одна сторона лица постоянно больше подвержена солнцу, например, если вы много водите машину, фотостарение на ней будет выражено сильнее.
Почему одна процедура не даст результат
Асимметрия – редко проблема только недостатка объема в конкретной точке. Это комплексный дисбаланс:
- разная степень растянутости и упругости кожи с разных сторон лица;
- разное распределение подкожно-жировой клетчатки;
- разный тонус мышц;
- разная степень поддержки связок;
- различия в костной основе.
Если убрать только один фактор, например добавить филлер в скулу, можно нарушить равновесие еще больше. Нужен системный план: расслабление одних мышц с помощью ботулотоксина, поддержка других нитями или филлерами, укрепление кожи аппаратными методиками.
Часто пациенты приходят, чтобы исправить асимметрию губ филлером. Но это не всегда возможно, потому что проблема может быть связана с неправильным прикусом, курением, привычкой кусать на одну сторону или даже с удалением зубов. В таком случае только филлера будет недостаточно.
В каких случаях асимметрия носит функциональный характер (а не только эстетический)
Это определяется после диагностики. Первый и самый важный шаг – тщательная диагностика у специалиста, который понимает не только эстетику, но и анатомию. Функциональная асимметрия требует участия не только косметолога, но и невролога, остеопата, стоматолога. Есть четкий список "тревожных звоночков".
- Сложно открывать рот.
- Щелчки в височно-нижнечелюстном суставе.
- Гипертонус жевательных мышц, заметное увеличение их объема с одной стороны.
- Асимметрия резко усилилась после стресса, травмы или стоматологического лечения.
- Головные боли из-за напряжения, часто односторонние.
- Разный размер глазной щели, который может указывать на неврологические нарушения.
В этих случаях коррекция филлерами запрещена, сначала нужно восстановить функциональность.
Какую роль играют мимика, жевательная нагрузка и привычки в формировании асимметрии
Это основа, потому что лицо – как наглядная карта наших привычек. Например, привычка приподнимать одну бровь, щуриться одним глазом, перекашивать рот при улыбке формирует глубокие статические морщины с одной стороны и укрепляет соответствующие мышцы.
Главный поведенческий фактор – жевание на одной стороне. Ведущая сторона получает большую нагрузку, жевательная мышца гипертрофируется, кость в этой зоне становится плотнее, а скула может визуально выглядеть шире. Противоположная сторона, которая остается без нагрузки, быстрее теряет объем.
Привычка спать лицом в подушку только кажется безобидной – она создает хроническую деформацию и компрессию тканей, ускоряя гравитационный птоз.
Значение имеет даже поза, в которой вы сидите за рабочим столом. Например, если вы подпираете щеку рукой, зажимаете телефон между щекой, ухом и плечом, вы создаете внешнее давление, которое тоже формирует дисбаланс.
Почему филлеры не всегда решают проблему асимметрии и иногда могут ее усилить
С помощью филлера можно добавить объем и поддержать ткани. Но если проблема не в дефиците объема, а в мышечной гиперфункции, филлер может усугубить ситуацию: мышца будет постоянно сдавливать и смещать введенный гель. Если предварительно не расслабить мышцы ботулотоксином, результат будет неестественным, а эффект быстро пропадет.
Кроме того, при выраженном птозе и растянутых связках филлер, введенный поверхностно или в неправильный слой, под действием силы тяжести может опуститься мышцы еще ниже, создать дополнительную неровность или мешки под глазами. Опасна и гонка за симметрией, когда врач, пытаясь выровнять сторону, вводит все больше препарата, перегружая ткани. Задача – создать гармоничное лицо, а не достичь несуществующего идеала.
Самые эффективные методы коррекции асимметрии
Выбирать метод нужно индивидуально после консультации с врачом, универсального протокола не существует. Самый эффективный подход – комбинированный.
- Нейромодуляция ботулотоксином. База любого подхода при мимической и жевательной асимметрии. Расслабляет гиперактивные мышцы, позволяя более слабой стороне "подтянуться".
- Биоревитализация и редермализация. Процедуры улучшают качество кожи, делают ее более упругой и помогают создать более плотный каркас.
- Коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты, чтобы восполнить объем в глубоких слоях кожи в скулах, подбородке, боковой части челюсти. Коррекцию делают вместе с нейромодуляцией или после нее.
- Лифтинг нитями. Они создают внутренний каркас, подтягивают и фиксируют провисающие ткани в новом, более симметричном положении.
- Аппаратные методики: SMAS-лифтинг, ультразвуковой лифтинг. Процедуры подтягивают более глубокие слои кожи, стимулируют синтез коллагена, чтобы глобально улучшить контур лица.
- Хирургические методы: скелетная пластика, эндоскопическая коррекция асимметрии бровей, коррекция углов глаз, липосакция или липофилинг для выравнивания контуров.
Когда асимметрию можно корректировать без хирургии, а когда без операции не обойтись
Можно не делать операцию, если асимметрия вызвана изменениями в мягких тканях: разным тонусом мышц, неравномерным распределением жира, возрастным птозом, потерей объемов в верхней и средней зоне лица. В этих случаях делают коррекцию инъекциями, нитями или аппаратами.
Может ли асимметрия вернуться со временем
Да, такое возможно. Откат к прошлому состоянию возможен в трех случаях.
- Не устранили первопричину. Например, если не скорректировать привычку жевать на одной стороне или спать в несимметричной позе, мышцы снова перетянут ткани.
- Процесс старения продолжается. Остановить естественный птоз и бороться с гравитацией невозможно. Поэтому нужны качественный домашний уход и регулярная поддерживающая косметология (курсы ревитализации, периодическая нейромодуляция).
- Подход не был комплексным. Разовый укол филлера даст временный эффект на 6-18 месяцев. Поэтапный протокол, работающий с мышцами, объемом и качеством кожи, обеспечит более долгосрочный и естественный результат.