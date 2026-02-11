Коррекция асимметрии лица: почему "одна процедура" почти никогда не работает

Почему не стоит добиваться идеальных пропорций, с чего начать коррекцию, почему в некоторых случаях не обойтись без операции и какую роль играет домашний уход – отвечает Елена Ильчук, врач-косметолог, основатель и главный врач клиники Elevans.





Что в косметологии считается асимметрией лица, а что – вариантом нормы

Идеальной симметрии не существует в природе, легкое несоответствие пропорций – признак живого, естественного лица. Вариант нормы – различие между правой и левой половинами до 2-3 миллиметров в проекции скул, уголков губ или положения бровей. Это придает изюминку и создает тот самый эффект запоминающегося лица.

Проблемой считается асимметрия, которая явно заметна: она превышает 3-5 мм, нарушает гармонию и беспокоит самого человека. Если вы постоянно скрываете половину лица, вас раздражает неровная улыбка, стоит сходить на консультацию.

Почему асимметрия со временем становится более заметной

На это влияют сразу несколько факторов.

Гравитационный птоз. Это естественный процесс, при котором мягкие ткани со временем опускаются из-за разной плотности связочного аппарата и подкожно-жировой клетчатки на правой и левой сторонах. Костная ткань теряет объем несимметрично. Чаще всего "проседает" сторона, на которой человек привык жевать. Гипертонус мышц. Хронический стресс, привычка спать на одном боку, односторонняя жевательная нагрузка приводят к тому, что мимические и жевательные мышцы одной половины лица становятся более сильными и короткими, буквально "перетягивая" на себя черты. Накопительное действие ультрафиолета. Если одна сторона лица постоянно больше подвержена солнцу, например, если вы много водите машину, фотостарение на ней будет выражено сильнее.

Почему одна процедура не даст результат

Асимметрия – редко проблема только недостатка объема в конкретной точке. Это комплексный дисбаланс:

разная степень растянутости и упругости кожи с разных сторон лица;

разное распределение подкожно-жировой клетчатки;

разный тонус мышц;

разная степень поддержки связок;

различия в костной основе.

Если убрать только один фактор, например добавить филлер в скулу, можно нарушить равновесие еще больше. Нужен системный план: расслабление одних мышц с помощью ботулотоксина, поддержка других нитями или филлерами, укрепление кожи аппаратными методиками.

Часто пациенты приходят, чтобы исправить асимметрию губ филлером. Но это не всегда возможно, потому что проблема может быть связана с неправильным прикусом, курением, привычкой кусать на одну сторону или даже с удалением зубов. В таком случае только филлера будет недостаточно.





В каких случаях асимметрия носит функциональный характер (а не только эстетический)

Это определяется после диагностики. Первый и самый важный шаг – тщательная диагностика у специалиста, который понимает не только эстетику, но и анатомию. Функциональная асимметрия требует участия не только косметолога, но и невролога, остеопата, стоматолога. Есть четкий список "тревожных звоночков".

Сложно открывать рот.

Щелчки в височно-нижнечелюстном суставе.

Гипертонус жевательных мышц, заметное увеличение их объема с одной стороны.

Асимметрия резко усилилась после стресса, травмы или стоматологического лечения.

Головные боли из-за напряжения, часто односторонние.

Разный размер глазной щели, который может указывать на неврологические нарушения.

В этих случаях коррекция филлерами запрещена, сначала нужно восстановить функциональность.

Какую роль играют мимика, жевательная нагрузка и привычки в формировании асимметрии

Это основа, потому что лицо – как наглядная карта наших привычек. Например, привычка приподнимать одну бровь, щуриться одним глазом, перекашивать рот при улыбке формирует глубокие статические морщины с одной стороны и укрепляет соответствующие мышцы.

Главный поведенческий фактор – жевание на одной стороне. Ведущая сторона получает большую нагрузку, жевательная мышца гипертрофируется, кость в этой зоне становится плотнее, а скула может визуально выглядеть шире. Противоположная сторона, которая остается без нагрузки, быстрее теряет объем.

Привычка спать лицом в подушку только кажется безобидной – она создает хроническую деформацию и компрессию тканей, ускоряя гравитационный птоз.

Значение имеет даже поза, в которой вы сидите за рабочим столом. Например, если вы подпираете щеку рукой, зажимаете телефон между щекой, ухом и плечом, вы создаете внешнее давление, которое тоже формирует дисбаланс.

Почему филлеры не всегда решают проблему асимметрии и иногда могут ее усилить

С помощью филлера можно добавить объем и поддержать ткани. Но если проблема не в дефиците объема, а в мышечной гиперфункции, филлер может усугубить ситуацию: мышца будет постоянно сдавливать и смещать введенный гель. Если предварительно не расслабить мышцы ботулотоксином, результат будет неестественным, а эффект быстро пропадет.

Кроме того, при выраженном птозе и растянутых связках филлер, введенный поверхностно или в неправильный слой, под действием силы тяжести может опуститься мышцы еще ниже, создать дополнительную неровность или мешки под глазами. Опасна и гонка за симметрией, когда врач, пытаясь выровнять сторону, вводит все больше препарата, перегружая ткани. Задача – создать гармоничное лицо, а не достичь несуществующего идеала.





Самые эффективные методы коррекции асимметрии

Выбирать метод нужно индивидуально после консультации с врачом, универсального протокола не существует. Самый эффективный подход – комбинированный.

Нейромодуляция ботулотоксином. База любого подхода при мимической и жевательной асимметрии. Расслабляет гиперактивные мышцы, позволяя более слабой стороне "подтянуться". Биоревитализация и редермализация. Процедуры улучшают качество кожи, делают ее более упругой и помогают создать более плотный каркас. Коррекция филлерами на основе гиалуроновой кислоты, чтобы восполнить объем в глубоких слоях кожи в скулах, подбородке, боковой части челюсти. Коррекцию делают вместе с нейромодуляцией или после нее. Лифтинг нитями. Они создают внутренний каркас, подтягивают и фиксируют провисающие ткани в новом, более симметричном положении. Аппаратные методики: SMAS-лифтинг, ультразвуковой лифтинг. Процедуры подтягивают более глубокие слои кожи, стимулируют синтез коллагена, чтобы глобально улучшить контур лица. Хирургические методы: скелетная пластика, эндоскопическая коррекция асимметрии бровей, коррекция углов глаз, липосакция или липофилинг для выравнивания контуров.

Когда асимметрию можно корректировать без хирургии, а когда без операции не обойтись

Можно не делать операцию, если асимметрия вызвана изменениями в мягких тканях: разным тонусом мышц, неравномерным распределением жира, возрастным птозом, потерей объемов в верхней и средней зоне лица. В этих случаях делают коррекцию инъекциями, нитями или аппаратами.

Может ли асимметрия вернуться со временем

Да, такое возможно. Откат к прошлому состоянию возможен в трех случаях.