Подтяжка лба или ботокс: что выбрать

Софья Абдулаева, пластический хирург и кандидат медицинских наук, рассказала Клео.ру, как правильно выбрать вид вмешательства, в каких случаях достаточно инъекций ботокса, а когда стоит рассмотреть операцию.

– В чем принципиальная разница между ботоксом и хирургической подтяжкой лба?

– Разница действительно фундаментальная. Ботокс – это нехирургическая процедура: препарат временно расслабляет мышцы, которые вызывают мимические морщины. Кожа разглаживается, лицо выглядит более отдохнувшим, молодым и свежим.





Хирургическая подтяжка верхней трети лица (так правильнее называть подтяжку лба) – это уже операция. Врач меняет положение тканей, подтягивает кожу и убирает их избыток. Есть разные методики: например, молодым пациентам с опущением бровей может подойти эндоскопическая подтяжка, которую еще называют имиджевой операцией.

Отличается и процесс реабилитации. После ботокса восстановление минимальное: небольшие покраснения в местах уколов проходят за пару часов. Важно 2–3 дня не употреблять алкоголь, отказаться от спорта, бани и сауны.

После операции реабилитация длиннее и сложнее: появляются отеки, синяки, ограничена физическая активность. Иногда устанавливают дренажи, которые доставляют дискомфорт.

– Какие задачи может решить ботокс, а какие – только операция?

– Ботокс отлично работает с морщинами, вызванными активной мимикой: "морщинами гордецов" между бровями, горизонтальными линиями на лбу, "гусиными лапками" у глаз.

Операция решает более серьезные задачи: устраняет излишки кожи, подтягивает опустившиеся брови, разглаживает глубокие складки и меняет архитектуру верхней трети лица.





– Что нужно учитывать пациенту при выборе метода?

– Важно учитывать не один нюанс, а комплекс факторов.

Тип морщин. Мимические или статические (глубокие, которые заметны, даже когда лицо находится в состоянии покоя).

Тип кожи. Тонкая или толстая, насколько сохранилась естественная упругость.

Возраст. Чем старше пациент, тем выше вероятность птоза тканей.

Генетика. Предрасположенность к опущению бровей и век.

– В каких случаях ботокс уже не эффективен?

– Если морщины глубокие и статичные, ботокс не даст нужного результата. Более того, при выраженных возрастных изменениях избыток препарата может вызвать нежелательный птоз бровей. В таких ситуациях ботокс не просто бесполезен, а может усугубить проблему.

Если ботокс делать там, где уже показана операция, может сформироваться компенсаторное напряжение других мышц. Это приведет к появлению новых морщин, иногда в неожиданных местах.

Но инъекции могут отсрочить необходимость операции, если морщины неглубокие, а кожа еще упругая. Но полностью заменить ее он не может: когда ткани уже потеряли тонус и появился избыток кожи, хирургическая подтяжка становится единственным эффективным методом.

– Может ли ботокс заменить подтяжку, если морщины уже глубокие?

– Нет. Когда есть значительный избыток кожи и выраженные складки, только хирургическая подтяжка способна кардинально изменить ситуацию. Ботокс здесь работает как временный метод, который расслабляет мышцы и меняет мимику – но он временный.





– Будет ли результат отличаться визуально?

– Да, и значительно. Ботокс разглаживает морщины, но работает временно. Подтяжка же обеспечивает более выраженный и долговременный результат: меняется положение бровей, разглаживаются даже глубокие морщины, лицо визуально выглядит значительно моложе на несколько лет.

– Можно ли сочетать оба метода?

– Да. Чаще всего ботокс используют, чтобы поддержать результат после операции или скорректировать мимические морщины в других зонах. Иногда хирург делает ботокс после подтяжки, чтобы снизить нагрузку на рубец и помочь ему сформироваться правильно – но не раньше, чем через три недели после вмешательства.