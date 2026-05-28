Ученые выяснили, как кофе влияет на мозг во время сна

Ученые выяснили, что кофе может влиять на сон даже в тех случаях, когда человек легко засыпает и не просыпается ночью. Речь идет не столько о продолжительности отдыха, сколько о том, что происходит с мозгом во время сна.

В систематическом обзоре, опубликованном в журнале Nutrients, исследователи Джеймс Хмель и Доната Курпас проанализировали 32 работы о воздействии кофеина на сон с использованием ЭЭГ – метода регистрации электрической активности мозга. В обзор вошли исследования с разными сценариями: прием кофеина вечером или перед сном, дневное употребление, повторное потребление, восстановительный сон после недосыпа и домашний мониторинг сна.

Главный вывод оказался довольно неприятным для любителей кофе: кофеин способен снижать низкочастотную активность мозга во время фазы медленного сна, особенно самые низкие дельта-частоты. Проще говоря, сон может выглядеть нормальным по длительности, но мозг при этом проводит ночь в более легком, поверхностном режиме. В некоторых исследованиях ЭЭГ оказывалась чувствительнее обычной оценки фаз сна и фиксировала нарушения даже тогда, когда внешне структура ночного отдыха менялась незначительно.

Медленноволновой сон считается одной из ключевых фаз восстановления. В это время организм восполняет энергетические ресурсы, ткани проходят процессы регенерации, а мозг закрепляет важную информацию. При нехватке этой фазы человек может провести в постели привычные семь-восемь часов, но утром все равно чувствовать усталость. В исследовании этот эффект описан как ситуация, при которой тело формально отдыхает, однако полноценного восстановления не получает.





Механизм связан с аденозином – веществом, которое накапливается во время бодрствования и усиливает сонливость. Кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, за счет чего усталость временно отступает. Однако этот же эффект может ослаблять выраженность "давления сна" ночью. В итоге мозг сохраняет больше признаков бодрствования: в исследованиях фиксировали рост более быстрых EEG-ритмов, включая sigma/spindle– и beta-диапазоны.

Особенно важен индивидуальный фактор. Как отмечает Ridlife.ru, на реакцию влияют генетика, возраст, стресс, привычная дозировка, скорость метаболизма и время последней чашки. Для одних людей проблемы возникают только после кофе во второй половине дня. У других даже утренний кофе может отразиться на ночном восстановлении, если кофеин медленно выводится из организма. Поэтому важен не только час последней чашки, но и общий объем кофеина за день.

Исследователи не призывают всех полностью отказываться от кофе. Практический вывод мягче и честнее: если человек регулярно просыпается разбитым при нормальной длительности сна, кофеин стоит проверить одним из первых. Иногда достаточно уменьшить дозу, перенести кофе на первую половину дня или устроить несколько дней без стимуляторов и сравнить самочувствие утром.