Мимика после ботокса: как не потерять "живое" лицо

У ботулотоксина действительно есть риски – если выбраны неправильная дозировка, техника или у специалиста недостаточно опыта, мимика "замораживается", а лицо выглядит каменным. Спросили у кандидата медицинских наук, врача-дерматовенеролога, косметолога, основательницы и главного врача Artleo Clinic Екатерины Васильевой, как сохранить лицо живым.





Почему после ботокса меняется мимика

Основная задача ботулотоксина – обездвижить активность мышц. Когда мы расслабляем мышечное волокно, привычные для пациента движения лица изменяются.

"Маска" появляется чаще, если работать по системе full face и в высоких дозировках – тогда блокируется сразу много групп мышц.

При грамотной работе дозы распределяются иначе, и лицо сохраняет естественные эмоции.

Какие мышцы затрагиваются чаще всего

Ботулотоксин используется в самых разных зонах, но есть основные и дополнительные направления.

Верхняя треть лица – лоб, межбровье, "гусиные лапки" у глаз.

– лоб, межбровье, "гусиные лапки" у глаз. Мышцы шеи (платизма) – чтобы мышечная активность не тянула овал вниз.

– чтобы мышечная активность не тянула овал вниз. Жевательные мышцы – для коррекции и снятия напряжения.

– для коррекции и снятия напряжения. Зоны для медицинских показаний – лечение головных болей, гипергидроза.

От чего зависит результат

Есть несколько ключевых факторов, которые влияют на эффект, который вы получите после процедуры.

Дозировка – чтобы препарат не перетекал на другие мышцы.

– чтобы препарат не перетекал на другие мышцы. Техника – важно точно определить глубину и угол введения.

– важно точно определить глубину и угол введения. Точки инъекций – неправильный выбор зоны может изменить мимику или вызвать асимметрию.





Как врач учитывает анатомию, чтобы не заморозить лицо

Перед процедурой специалист внимательно оценивает крепление мышц, работу апоневроза и общую мимику пациента.

Определяет, какие точки безопасно обрабатывать.

Понимает, где блокировка приведет к искажению выражения лица;

Выбирает дозу так, чтобы сохранить "живое" выражение лица.

Можно ли заранее понять, как изменится мимика после процедуры

Да, это возможно, если соблюдать определенную технику. Такой подход дает возможность корректировать результат, а не ждать 4–6 месяцев, пока закончится действие препарата.

Сначала ввести небольшую дозу препарата, чтобы мимика не уходила полностью.

Через 2 недели при желании пациента эффект можно усилить, полностью выключив мимику.

Мимика не восстанавливается никогда – это миф

На самом деле, через 3 месяца нервные окончания начинают восстанавливаться. Мимика возвращается всегда, даже после многократных процедур. Пациенты чаще жалуются, что препарат "мало держится", чем на то, что движения лица не вернулись.

Может ли ботокс изменить черты лица (если делать его регулярно)

Ботулотоксин не "перекраивает" лицо. У него другая задача – предупредить появление морщин.

Он снижает нагрузку на кожу за счет того, что расслабляет активные мышцы.

При активной мимике уже в 25 лет профилактические инъекции помогут сохранить гладкость кожи к 45.





Есть ли риски

Есть точки, куда нельзя колоть ботокс – это может привести к осложнениям, например опущение бровей (птоз), перекос губ, трудности с их смыканием. Риски возрастают, если процедуру выполняет неквалифицированный специалист или используются препараты с нарушением условий хранения.

Как часто можно делать ботокс-инъекции

Средний срок действия препарата – 3–4 месяца, иногда до полугода. Повторные процедуры проводят не чаще, чем раз в 4 месяца, чтобы избежать привыкания. Полностью обездвижить лицо навсегда невозможно.

Чек-лист для пациента: как снизить риск эффекта "маски"