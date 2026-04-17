Опять капри: 5 трендовых моделей

Первые капри появились еще в конце 1940-х и быстро стали частью курортного гардероба: аккуратные укороченные брюки с высокой посадкой, четкой линией и длиной до середины икры выглядели легко и очень элегантно. В 1950-х и 1960-х они закрепились как альтернатива полным брюкам – более легкая, летняя и женственная, которую носила сама Одри Хепберн.

Второй пик пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х: тогда капри стали плотнее и прочно ассоциировались с образами икон поп-культуры – в них выступали Бритни, Джей Ло и Мадонна.

Весной 2026 капри вернулись, но совсем в другом формате. Теперь их носят не с короткими топами и пайетками, а с маленьким каблуком, лаконичными топами, рубашками, жакетами и кожаными куртками. Модель стала полноценной альтернативой скучным брюкам на каждый день – показываем трендовые и универсальные варианты.

Классические узкие капри





Самая понятная и самая функциональная версия тренда. Если раньше такие брюки возвращали к эстетике нулевых, то сейчас все решает силуэт: спокойная посадка, длина ниже колена, плотная, но не слишком обтягивающая ткань.

Особенно удачно такие капри выглядят в черном, темно-синем, шоколадном или молочном цвете. Носите их с тонкими майками, рубашками мужского кроя, тонким трикотажем с кружевом и приталенными жакетами. Из обуви лучше всего подойдут туфли на небольшом каблуке, балетки или остроносые мюли.

Избегайте слишком спортивного верха и громоздкой обуви – они сразу утяжеляют образ и возвращают его в прошлое.

Капри со строгой посадкой





Самый удачный вариант для городских образов – такие капри выглядят как часть костюма. Обратите внимание на модели без стрейча, слишком облегающей посадки, с аккуратной линией бедра и четкой длиной.

Сочетайте с белыми рубашками, жилетами в тон, жакетами прямого кроя, тонкими ремнями и минималистичными сумками. Не стоит добавлять слишком много романтичных деталей – рюши, банты и лишний декор сделают образ слишком нарядным.

Капри в духе девяностых





Без этого никуда – тренд на ностальгию не собирается сдавать позиции. Но не спешите доставать с антресолей модели того времени, они будут выглядеть слишком устаревшими и неуместными. Чтобы капри выглядели актуально, выбирайте модели с хорошим кроем, минимумом украшений и одним акцентом (например, модными обвесами, которые можно вешать не только на сумки).

Лучшие дополнения – майка на тонких бретелях, закрытый топ, короткий жакет, кожаная куртка или рубашка без лишних деталей. Добавляйте небольшую сумку, очки и обувь на маленьком каблуке.

Капри с гранжем





Одна из главных перемен в стилизации капри – их можно носить не только с милыми и романтичными вещами. Разбавляйте их полупрозрачным верхом, кожаной курткой на плечах, утилитарными моделями или обувью с острым мысом.

Достаточно одной выразительной детали: полупрозрачного топа, жакета на голое тело, открытых мюлей или остроносых туфель. Важно не перегружать образ. Если в нем уже есть капри и заметная обувь, верх лучше оставить спокойным – тогда лук будет выглядеть собранным и стильным.

Капри как альтернатива привычным брюкам





Одна из причин возвращения модели – ее практичность. Это удобная промежуточная длина, которая занимает место между длинными брюками и шортами.

Самые удачные сочетания – простые футболки, оверсайз-пиджаки, тонкие джемпера. Не превращайте капри в главный элемент образа, а вписывайте их в привычную базу. Носите модель не как ироничную цитату из прошлого, а как новую версию узких брюк – более легкую и менее предсказуемую.