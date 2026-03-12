Дженнифер Лопес высказалась об одиночестве после развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес поделилась мыслями о новом этапе своей жизни после расставания с Беном Аффлеком. В недавнем интервью артистка рассказала, что сейчас намеренно делает паузу в личной жизни и не ищет новых отношений.

История Лопес и Аффлека началась еще в начале 2000-х: тогда пара объявила о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло. Спустя годы они снова сошлись и в 2022 году официально оформили брак. Однако союз продлился недолго – через два года супруги решили расстаться.

По словам певицы, после развода она решила не заполнять этот период новыми романами или бесконечной работой. Вместо этого Лопес уделяет время себе и переосмыслению того, что произошло за годы отношений.

"Думаю, впервые в жизни я чувствую себя по-настоящему свободной", – заявила звезда.

Дженнифер отметила, что боялась одиночества, ведь рядом всегда были люди, которые ее поддерживали и заботились. Однако сейчас исполнительница по-другому взглянула на это состояние и не стремится снова заводить отношения.

"Я всегда думала, что не смогу без отношений. Очень боялась остаться одна", – отмечает Лопес.

Сейчас артистка говорит, что ее приоритетами остаются семья и профессиональные проекты. По ее словам, этот период она воспринимает как возможность сосредоточиться на себе и спокойно двигаться дальше.