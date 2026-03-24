Новый взгляд на мужской пиджак: строгий верх и расслабленный низ

В этом году никаких строгих пар – классические брюки, рубашка, собранный и немного предсказуемый образ стал неактуальным. После нескольких сезонов, когда мода балансировала между тихой роскошью, бумом рабочей одежды и расслабленным кроем, пиджак остается строгим, а остальная часть образа – живой и свободной.

Главный прием сезона – не выбирать конкретную модель брюк или пиджака, а балансировать между строгостью и легкостью. Низ может быть широким, плиссированным, денимным, утилитарным или просто более мягким по ткани и посадке – важно, чтобы он не делал образ слишком формальным.

Широкие брюки со стрелками





Самый простой и самый универсальный вариант – носить пиджак с широкими брюками со стрелками. Пара уже будет выглядеть как современная классика – образ остается собранным, но не будет строгим.

Обращайте внимание на посадку: брюки должны быть свободнее в бедрах, длиннее привычной длины и мягко ложиться на обувь. В дополнение выбирайте кроссовки, лоферы, мокасины или любимые ботинки.

Сам пиджак может быть прямого кроя или двубортный. Под него носите тонкий трикотаж, рубашку, базовую футболку – так комплект подойдет для офиса, прогулки и любой ситуации.

Плиссированные брюки





Нестандартный прием, но такое сочетание не будет выглядеть странно или нарядно – нужна только правильная стилизация. Все дело в складках – они делают образ расслабленным, неформальным.

Такие модели хорошо сочетаются с лоферами, дерби или простыми светлыми кедами (белый – вечная классика, которая тут уместна) . Важно, чтобы ткань не была слишком жесткой – лучше выбирать более летящие варианты, которые будут двигаться при ходьбе.

Плиссе хорошо сочетается с более структурным пиджаком: плотный верх и мягкий низ создают тот самый баланс, который сейчас выглядит особенно актуально. Дополняйте оверсайз рубашками, любым трикотажем спокойных тонов или футболками-поло.

Деним





База с 2010-х, но она актуальна до сих пор. Если выбрать правильный крой, материал и силуэт джинсов, комплект не будет скучным: прямой или широкий, без активных потертостей, лишнего декора и слишком узкого силуэта. Чем чище линия, тем дороже выглядит весь образ. Если хочется сделать образ интереснее, выбирайте джинсы очень светлого оттенка, графитовые, молочные или темно-синие.

Лучше всего такое сочетание работает с однотонным пиджаком хорошей формы – прямым, чуть свободным, с четкой линией плеч. К образу можно добавить яркую футболку, тонкий джемпер или прямую рубашку без жесткого воротничка. Из обуви подойдут лоферы, кеды, замшевые ботинки или минималистичные кроссовки.

Карго и утилитарные брюки





Если предыдущие сочетания кажутся слишком очевидными, попробуйте миксовать пиджаки карго или другие утилитарные модели. Выбирайте брюки без лишнего объема и слишком активных деталей – карманы должны быть аккуратным акцентом, а не главным элементом. Хорошо смотрятся плотные ткани и спокойные оттенки: хаки, серый, черный, темно-синий, песочный.

Сверху подойдет максимально лаконичный пиджак, а внутрь можно надеть оверсайз футболку, лонгслив, тонкий трикотаж или поло. Дополняйте образ ботинками, кедами, лоферами на массивной подошве или кроссовки с декором.

Мягкие брюки





Выбирайте модели из плотного трикотажа, шерсти или смесовой ткани без жесткой формы. Такой низ сразу меняет впечатление от любого пиджака: комплект будет выглядеть намного интереснее, чем стандартная офисная пара. Выбирайте модели, по формату напоминающие кардиганы или, наоборот, миксуйте с пиджаками от смокинга.

Внимательно выбирайте длину и обращайте внимание на качество ткани. Брюки не должны напоминать домашнюю одежду, поэтому лучше избегать слишком тонких материалов и лишнего объема. Хорошо смотрятся прямые и широкие модели, которые держат силуэт, но остаются легкими.

Миксуйте с футболками, джемперами, тонкими худи без лишних деталей или рубашкой из мягкого хлопка.