Кожаная куртка - лучшая инвестиция: самые трендовые мужские модели этой весны

Если в мужском гардеробе и есть вещь с безусловным авторитетом, то это кожаная куртка. После того как Эди Слиман перезапустил эстетику Saint Laurent, кожа окончательно перестала быть атрибутом субкультур и перекочевала в повседневный люкс. Весной 2026 эта история выходит на новый виток: куртки становятся мягче по силуэту, сложнее по фактуре и – что важно – универсальнее по стилизации.

И да, сегодня кожаную куртку носят не только те, кто пересматривает "бунтарские" архивы с Марлоном Брандо или Джеймсом Дином.

Разбираемся, какие модели действительно будут выглядеть стильно в новом сезоне и прослужат не один год.

Косуха: классика, но спокойнее

Косуха остается, но выглядит иначе.



Меньше агрессивного декора, меньше лишнего металла. Силуэт – аккуратный, ближе к телу, без перегруза деталями.



На что обращать внимание:

мягкая кожа, которая не стоит "панцирем"

умеренные лацканы

чистая линия плеч

Как носить:

с прямыми джинсами, базовым трикотажем, челси или грубыми ботинками. Без сложных сочетаний – эта куртка сама дает характер.

Кожаный бомбер: самый удобный вариант

Если нужна куртка "на каждый день", бомбер – самый логичный выбор.





Он проще косухи, не требует стилистических усилий и легко вписывается в гардероб.

Что важно:

мягкие манжеты и пояс

чуть расслабленный силуэт

матовая кожа или качественная эко-альтернатива

Работает с чем угодно:

джинсы, брюки, кроссовки, лоферы. Это тот вариант, который не будет лежать без дела.

Минималистичная куртка (cafe racer)

Одна из самых аккуратных моделей. Прямой крой, молния по центру, воротник-стойка.





Без лишних деталей, поэтому выглядит дороже и "чище".

Почему ее выбирают:

хорошо садится под пиджак или пальто

легко комбинируется с более формальной одеждой

не перегружает образ

Лучшее сочетание:

шерстяные брюки, тонкий трикотаж, дерби или минималистичные кеды.

Утилитарная куртка: про комфорт

Рабочие куртки из кожи – один из заметных трендов последних сезонов.





Чуть свободнее крой, иногда удлиненный силуэт. Выглядит спокойно, но современно.

Что дает:

удобство в носке

больше вариантов слоев под курткой

более расслабленный стиль

Хорошо смотрится с плотными тканями:

деним, хлопок, трикотаж.

Куртка пилота: аккуратно с сезоном

Модель с историей, но весной требует аккуратного выбора.





Классические варианты с овчиной слишком теплые, поэтому лучше смотреть облегченные версии – без массивной подкладки.



Когда брать:

если нужен акцентный элемент

если в гардеробе уже есть базовые модели

Важно, чтобы она не выглядела громоздко – иначе образ утяжеляется.

Цвет: не только черный

Черная кожа – база, которая работает всегда. Но весной 2026 активно носят и другие оттенки.

Актуально:

темно-коричневый

графит

оливковый

приглушенный беж

Такие цвета выглядят мягче и легче вписываются в повседневный гардероб.

Материал: на что реально смотреть

Натуральная кожа остается стандартом, но это не единственный вариант.

Сейчас есть качественные альтернативы – в том числе материалы нового поколения, которые выглядят не хуже и проще в уходе.

Главное:

поверхность не должна выглядеть дешевой или пластиковой

кожа должна "работать" в движении, а не заламываться грубо

важно, как куртка стареет – хорошая вещь со временем становится только лучше

Посадка

Даже самая актуальная модель не будет работать, если она плохо сидит.

Что важно проверить:

линия плеча – не выходит за край

рукав заканчивается у косточки запястья

куртка не тянет при движении

Кожаная куртка должна сидеть плотно, но не сковывать.