Кожаная куртка - лучшая инвестиция: самые трендовые мужские модели этой весны

Собрали для вас главные модели кожаных курток весны и советы, как выбрать универсальную вещь, которая прослужит не один сезон.
Если в мужском гардеробе и есть вещь с безусловным авторитетом, то это кожаная куртка. После того как Эди Слиман перезапустил эстетику Saint Laurent, кожа окончательно перестала быть атрибутом субкультур и перекочевала в повседневный люкс. Весной 2026 эта история выходит на новый виток: куртки становятся мягче по силуэту, сложнее по фактуре и – что важно – универсальнее по стилизации.
И да, сегодня кожаную куртку носят не только те, кто пересматривает "бунтарские" архивы с Марлоном Брандо или Джеймсом Дином.
Разбираемся, какие модели действительно будут выглядеть стильно в новом сезоне и прослужат не один год.
Косуха: классика, но спокойнее
Косуха остается, но выглядит иначе.
Меньше агрессивного декора, меньше лишнего металла. Силуэт – аккуратный, ближе к телу, без перегруза деталями.
На что обращать внимание:
мягкая кожа, которая не стоит "панцирем"
умеренные лацканы
чистая линия плеч
Как носить:
с прямыми джинсами, базовым трикотажем, челси или грубыми ботинками. Без сложных сочетаний – эта куртка сама дает характер.
Кожаный бомбер: самый удобный вариант
Если нужна куртка "на каждый день", бомбер – самый логичный выбор.
Он проще косухи, не требует стилистических усилий и легко вписывается в гардероб.
Что важно:
мягкие манжеты и пояс
чуть расслабленный силуэт
матовая кожа или качественная эко-альтернатива
Работает с чем угодно:
джинсы, брюки, кроссовки, лоферы. Это тот вариант, который не будет лежать без дела.
Минималистичная куртка (cafe racer)
Одна из самых аккуратных моделей. Прямой крой, молния по центру, воротник-стойка.
Без лишних деталей, поэтому выглядит дороже и "чище".
Почему ее выбирают:
хорошо садится под пиджак или пальто
легко комбинируется с более формальной одеждой
не перегружает образ
Лучшее сочетание:
шерстяные брюки, тонкий трикотаж, дерби или минималистичные кеды.
Утилитарная куртка: про комфорт
Рабочие куртки из кожи – один из заметных трендов последних сезонов.
Чуть свободнее крой, иногда удлиненный силуэт. Выглядит спокойно, но современно.
Что дает:
удобство в носке
больше вариантов слоев под курткой
более расслабленный стиль
Хорошо смотрится с плотными тканями:
деним, хлопок, трикотаж.
Куртка пилота: аккуратно с сезоном
Модель с историей, но весной требует аккуратного выбора.
Классические варианты с овчиной слишком теплые, поэтому лучше смотреть облегченные версии – без массивной подкладки.
Когда брать:
если нужен акцентный элемент
если в гардеробе уже есть базовые модели
Важно, чтобы она не выглядела громоздко – иначе образ утяжеляется.
Цвет: не только черный
Черная кожа – база, которая работает всегда. Но весной 2026 активно носят и другие оттенки.
Актуально:
темно-коричневый
графит
оливковый
приглушенный беж
Такие цвета выглядят мягче и легче вписываются в повседневный гардероб.
Материал: на что реально смотреть
Натуральная кожа остается стандартом, но это не единственный вариант.
Сейчас есть качественные альтернативы – в том числе материалы нового поколения, которые выглядят не хуже и проще в уходе.
Главное:
поверхность не должна выглядеть дешевой или пластиковой
кожа должна "работать" в движении, а не заламываться грубо
важно, как куртка стареет – хорошая вещь со временем становится только лучше
Посадка
Даже самая актуальная модель не будет работать, если она плохо сидит.
Что важно проверить:
линия плеча – не выходит за край
рукав заканчивается у косточки запястья
куртка не тянет при движении
Кожаная куртка должна сидеть плотно, но не сковывать.