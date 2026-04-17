Анна Семенович получила в подарок от возлюбленного кольцо Cartier за два миллиона рублей

Анна Семенович показала в личном блоге дорогостоящее украшение, которое ждало ее дома после возвращения из поездки на Байкал. Речь идет о кольце линии Panthère de Cartier – одной из самых узнаваемых ювелирных коллекций французского дома. Подарок преподнес возлюбленный певицы, бизнесмен Денис Шреер.





Аксессуар выполнен из белого золота и украшен бриллиантами. Центральным элементом является фирменная голова пантеры – символ бренда, который на протяжении более века ассоциируется с независимостью и утонченной силой. В изделии также использованы изумруды и оникс. Стоимость такого кольца – 26,2 тысячи долларов (почти два миллиона рублей).

"Мои любимые, приехала домой, а меня тут такой подарочек ждет: заветная коробочка Cartier. Такое красивое кольцо. Пантерка! У меня есть такие сережечки. Теперь у меня вот такое колечко. Смотрите, какое красивое! Спасибо, любимый", – сказала Анна.





Ювелирная линия Panthère de Cartier продолжает пользоваться популярностью благодаря гармоничному сочетанию традиционного дизайна и современных тенденций. В отличие от некоторых других моделей, которые выглядят более громоздкими, данное украшение отличается своей утонченностью.

Ранее стало известно, что Анна Семенович получила медаль "За труды в культуре и искусстве".