Бритни Спирс снова попала в рехаб после задержания за вождение в нетрезвом виде

Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после недавнего инцидента с вождением в нетрезвом виде. По данным западных СМИ, певица приняла это решение самостоятельно.

Задержание произошло 5 марта в Калифорнии. Спирс остановили сотрудники дорожной полиции вечером, после чего доставили в участок. Уже на следующий день она была освобождена. Судебное заседание по делу назначено на начало мая.

"Это был прискорбный инцидент, которому нет оправдания. Бритни собирается предпринять необходимые шаги и подчиниться закону. Будем надеяться, что это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни", – отмечает представитель артистки.

Он также подчеркнул, что близкие певицы намерены поддержать ее в этот период. По его словам, сыновья, которые возобновили общение с матерью, планируют быть рядом.

Решение пройти лечение стало продолжением непростого периода в жизни звезды. Имя Бритни часто оказывается в заголовках из-за неоднозначного поведения. Например, недавно сообщалось, что Спирс попала в объективы папарацци с обнаженной грудью.

После завершения многолетней опеки в 2021 году певица ведет закрытый образ жизни, лишь изредка появляясь в публичном поле. Ее последний альбом Glory вышел в 2016 году, а последние выступления в США состоялись в 2018-м.

Сейчас, по словам окружения, приоритетом для артистки становится восстановление и работа над личным состоянием. Ранее она продала права на часть музыкального каталога и намекнула, что не планирует возвращаться на сцену в США.