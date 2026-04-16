Gucci совместно с Google выпустят "умные" очки с искусственным интеллектом

Gucci готовит запуск умных очков в партнерстве с Google. О сотрудничестве сообщил глава холдинга Kering Лука де Мео, обозначив новый вектор развития бренда.

Будущее устройство будет работать на платформе Android XR и, по предварительной информации, получит встроенные камеры, микрофоны, динамики и будет оснащено искусственным интеллектом. При этом как будет выглядеть аксессуар, пока держится в секрете. В индустрии ожидают, что именно дизайн станет ключевым отличием гаджета от существующих аналогов.

Речь идет не просто о технологической новинке, а о стратегическом шаге: Kering усиливает фокус на смежных категориях, выходя за пределы классической моды. Решение было озвучено на фоне не самых сильных финансовых показателей, где именно Gucci остается уязвимым звеном.

По плану, релиз состоится уже в следующем году. Если сроки не сдвинутся, Gucci станет одним из первых крупных люксовых брендов, который выйдет на рынок умных аксессуаров в таком формате.