Татьяна Куртукова показала нежный образ почти за один миллион рублей

Певица Татьяна Куртукова показала в соцсетях образ, стоимость которого вплотную приблизилась к миллиону рублей. Исполнительница хита "Матушка Земля" продемонстрировала светлое платье с сиренево-синим цветочным принтом, объемными рукавами, акцентом на талии, баской и кружевными деталями.





Наряд Куртуковой представил бренд Zotova Lanita. Платье из коллекции "Дыхание Ангела" построено на сочетании полупрозрачной ткани, крупного флористического рисунка, плотной посадки по талии и декоративных объемов на рукавах и бедрах. Такой крой поддерживает сценический силуэт Куртуковой, но сохраняет привычную для певицы мягкую народно-романтическую линию.

Основная часть стоимости образа пришлась на ювелирные украшения SOKOLOV – колье, серьги, браслет и кольцо из белого золота с бриллиантами и танзанитами. Колье оценивается почти в 300 тысяч рублей, серьги – в 262 тысячи рублей, браслет – почти в 168 тысяч, кольцо – почти 107 тысяч. Только украшения в таком расчете обходятся в 837 тысяч рублей.





С учетом платья Zotova Lanita за 117,1 тысячи рублей и темно-серебристых босоножек Tendance за 10 тысяч итоговый расчет выходит более 960 тысяч рублей.





Цветовая логика образа Татьяны Куртуковой выстроена вокруг холодной палитры. Белое золото поддерживает светлую основу платья, а танзаниты перекликаются с сиренево-синим цветочным рисунком. Серебристые босоножки не перетягивают внимание с платья и украшений, сохраняя общий акцент на верхней части образа, лице и зоне декольте.