Мадонна выпустит продолжение своего альбома Confessions on a Dance Floor спустя 21 год

Мадонна официально подтвердила выход нового студийного альбома, который станет прямым продолжением ее знаковой пластинки Confessions on a Dance Floor. Релиз намечен на 3 июля 2026 года и станет 15-й работой в дискографии артистки.

Интерес к проекту подогревался несколько месяцев: певица постепенно намекала на возвращение к своему танцевальному звучанию, а затем резко обновила цифровое присутствие. В ее социальных сетях исчезли прежние публикации, а в описании профиля появилась строка, отсылающая к одному из главных хитов середины 2000-х – Hung Up.

"Time goes by so slowly"

Одновременно обновился официальный сайт, где появились визуальные и звуковые фрагменты нового материала.





Будущий релиз продолжает эстетику альбома 2005 года, который стал одним из самых успешных в карьере исполнительницы. Тогда пластинка возглавила чарты в десятках стран и разошлась многомиллионным тиражом, закрепив за Мадонной статус ключевой фигуры клубной поп-сцены. Новый проект, судя по первым фрагментам, также ориентирован на танцевальный формат с влиянием диско и хаус-музыки, но с учетом актуальных трендов.

Важной деталью стало возвращение к сотрудничеству со Стюартом Прайсом – продюсером, который сыграл ключевую роль в создании оригинального звучания Confessions on a Dance Floor. Их совместная работа в прошлом обеспечила альбому не только коммерческий успех, но и признание индустрии, включая престижные музыкальные награды.





Новый релиз станет первым полноформатным студийным альбомом Мадонны за последние годы. После выхода Madame X в 2019 году артистка сосредоточилась на гастрольной деятельности, переизданиях и специальных проектах. Теперь же речь идет о полноценном возвращении к клубной эстетике, с которой ассоциируется один из наиболее ярких этапов ее карьеры.