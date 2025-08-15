Штаны Алладина – новый модный тренд 2025

В этом сезоне модные тренды советуют вдохновляться арабскими сказками. Рассказываем, с чем лучше сочетать эти популярные брюки, а какой союз с ними входит в модный стоп-лист.

Как брюки, напоминающие аутфит Алладина, стали маст-хэвом этого лета? Подчеркивающие свободу тела и легкость движений, Питер Мюлье выпустил коллекцию в рамках бренда Alaia с изобилием тех самых широких брюк, тем самым увековечив их в тренды. Дальше – больше: модный Дом Chloe под руководством Чемена Камали решительно возродил эстетику бохо, добавив свою лепту в тренд на брюки-алладины.





Шаровары отличаются экстремально широким "дутым" фасоном, который сужается к низу и крепко обхватывает щиколотку. В них отсутствуют грубые детали, которые могут сковывать движения, – зато присутствует легкость натуральных материалов: льна и хлопка.





Перейдем от теории к практике: какая модная комбинация с такими экстравагантными брюками является наиболее удачной? Так как шаровары и без того достаточно заметный элемент гардероба, их лучше не "утяжелять" изощренными сочетаниями. Самый легкий способ не переборщить с деталями, но подчеркнуть замысловатую концепцию брюк – надеть базовую белую футболку или топ – просто и со вкусом. При этом не стоит ограничивать себя в аксессуарах: можно смело дополнить образ трендовыми вьетнамками или украшениями.





Еще один стильный вариант адаптации штанов-алладинов в гардероб – это союз с жакетом. Укороченная модель жакета подчеркнет талию, а небольшая строгость уравновесит "воздушный" низ.





Для совсем смелых советуем поэкспериментировать с материалом и фасоном брюк-алладинов. По завету Чемены Камали, креативного директора модного дома Chloe (того самого, который возродил стиль bohemian chic), шаровары с деталями из кружева стали вещью с особым шармом. А совмещая микротренд на юбки поверх брюк с шароварами, можно получить затейливую модель с баской на талии.





Вариантов удачных комбинаций с широкими брюками еще целое множество. Главное – придерживаться правила "не утяжелять" образ, и можно смело отправляться экспериментировать с брюками прямиком из восточных сказок.