Взяла у него: почему мужские вещи — снова тренд (и что выбрать для себя)

Возьмите любимые джинсы, трикотаж или шелк, добавьте к ним предмет с его половину шкафа, и вы не узнаете свой обычный образ в зеркале. Идея совсем не новая – женщины еще в XX веке забирали из комода куртки, плотные пальто для верховой езды, практичные бриджи. В 1920-м все изменилось – Коко Шанель легализовала это право и на практике в своих коллекциях показала, что мужские ткани могут быть изящными.

В 1930-е Марлен Дитрих превратила брючный костюм в заявленный символ независимости. А в 1966 году Le Smoking от Ива Сен-Лорана окончательно интегрировал мужской крой в женской моде: строгие линии стали не вызовом, а новым языком женственности.

В 2025 году этот язык снова на пике. Мужские модели делают образ собранным, немного расслабленным. Крой встраивается в нежные и мягкие текстуры, усиливает акценты. Выбирайте один из шести беспроигрышных вариантов, чтобы сделать лук простым, но стильным.





12 storeez 14 980 ₽

Строгий лацкан, прямое плечо, плотная ткань собирают силуэт и делают даже самый простой комплект архитектурным. Задает четкую архитектуру образа. Он добавляет глубину, объем и ту самую уверенность, которая визуально "выравнивает" фигуру.

Обратите внимание на модели в нейтральных оттенках: черный, графитовый, молочный, темно-синий. Носите такой пиджак с прямыми джинсами и лоферами – это универсальный городской вариант. Если надеть его поверх шелкового платья на тонких бретелях, получится мягкий контраст текстур. В дуэте с прямыми брюками – строгий, но не скучный костюм, который можно адаптировать под офисный дресс-код или вечеринку, если добавить пайетки или яркие детали.





Monochrome 19 000 ₽

Модный оверсайз, который не скрывает силуэт, а подчеркивает его. Большой плюс таких моделей – они держат форму там, где трикотаж или блуза могут "поплыть".

Универсальный вариант – белая или голубая рубашка, которую можно носить со всем: майками, джинсами, юбками, шортами. Если надеть ее сверху платья мини как пиджак, аутфит будет сексуальным, но не вычурным. Вариант для смелых или летних вечеров – платье в бельевом стиле.

Можно застегнуть ее полностью, создавая строгую вертикаль; можно надеть поверх майки, оставив несколько пуговиц открытыми – получится расслабленный, слегка французский способ носить классику. Хорошо смотрится и под жилетом, и с тонкой водолазкой. Сорочка – та вещь, которая не конфликтует ни с какими стилями и тканями.





Lesyanebo 62 000 ₽

У прямых брюк со стрелкой будет четкий крой, который визуально вытягивает силуэт. Это тренд 2025, который уверенно перетекает в 2026: модели, которые не обтягивают, не мешают и не создают лишний объем. Добавляйте свитер, свободную рубашку, чтобы создать контраст.

Еще одно удачное сочетание – с тонким трикотажем, который подчеркивает геометрию низа. Смело носите их с мужским пиджаком, чтобы получить графичную костюмную пару. Но добавляйте шелк, аксессуары и каблук, чтобы образ не выглядел слишком маскулинным.





ALL WE NEED 32 990 ₽

Будет дополнительно согревать в холода – плотная шерсть, длина и ощущение приятной тяжести на плечах. В отличие от женских приталенных моделей, мужское пальто не пытается подчеркнуть фигуру – наоборот, создает ощущение пледа, в который приятно кутаться. Выбирайте женские модели в таком крое – те, которые вы найдете в мужском отделе, могут выглядеть как с чужого плеча (это уже не стильный оверсайз).

Образ под пальто может быть любым: строгий костюм, трикотажное платье, широкие брюки или sport chic с обтягивающими леггинсами. Даже самый простой лук будет казаться более продуманным.





Befree 3 599 ₽

Снова ода многослойности – сегодня этот предмет гардероба стал аксессуаром и дополнением. Летом мы носили приталенные и обтягивающие варианты на голое тело, а в другие сезоны берите расслабленные модели и надевайте поверх рубашек, лонгсливов и даже свитеров. Вариант с подиумов – миксовать такой жилет с очень тонкой водолазкой, которая подчеркивает изгибы фигуры. В таких моделях можно не бояться ярких оттенков – они добавят женственности.





Rendez-vous 2 090 ₽

Деталь, о которой редко вспоминают (но зря). Обратите внимание на модели из плотной кожи с крупными пряжками – они разнообразят базовые рубашки, удлиненные свитера, трикотажные платья и дадут новую жизнь пиджакам (если не застегивать их на пуговицы, а подвязывать).

Такой ремень подчеркивает талию лучше женственного и тонкого и создает модный "структурный акцент", который сейчас считается одним из главных признаков современного стиля.