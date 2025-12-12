Мода на масштаб: этой зимой выбираем (очень) большие аксессуары

Масштаб – новое прочтение комфорта. Все порядком устали от минимализма, нейтральных оттенков и бесконечного old money, где все было очень эстетично и органично. Модный маятник качнулся в обратную сторону – известные модные дома Chanel, Fendi, Chloé на подиумах показали очень яркие и большие аксессуары, которые снова стали главными акцентами в образе. Этот тренд подхватили сначала it girls, как Марго Робби, а потом и инфлюенсеры – этой зимой стоит поискать что-то объемное.

Есть и еще одна причина выбрать такие модели именно для холодов – объем дает ощущение защищенности и делает образ сильнее, чем одежда. Так можно смоделировать силуэт, добавить фактуру, не перегружая гардероб. Поэтому мода на масштаб не просто прижилась – она стала языком зимней эстетики: теплой, выразительной, уверенной.

Сумки





Первыми открыли этот портал The Row. Сумки от сестричек Олсен сейчас хотят больше, чем когда-то модель 2.55 от Chanel. В нынешней реальности это не дополнение, а структурный элемент образа. В 2025 году идея прочно закрепилась: сумка становится визуальным якорем, задает пропорции. Объемная сумка из экомеха усиливает эффект – ассоциируется с теплом и тактильным комфортом, поэтому идеально вписывается в зимний сезон.

Шарфы





Не длинные и узкие, с выразительными принтами, а очень широкие модели, в которые можно кутаться, как в плед. Во-первых, это очень тепло и удобно – таким шарфом можно дополнять легкие платья, лонгсливы и блузки, чтобы точно не замерзнуть.

Во-вторых, очень модно. Такие шарфы – продолжение эстетики cocoon dressing, которая усилилась после пандемии. Сначала дизайнеры экспериментировали с объемными палантинами, затем на подиумах появились шарфы, которые можно носить как верхний слой. Такие модели создают ощущение мягкой брони, а большой размер работает как утилитарный прием – тепло, защита от ветра – и как стилистический жест, делающий образ более расслабленным.

Массивные ожерелья





Внесут ненавязчивое разнообразие даже в строгую классику и максимальный монохром, а еще подчеркнут линию декольте или добавят контраст жесткой геометрии к плавным линиям зимних тканей – кашемира и шерсти. Чтобы создать wow-эффект, носите их поверх закрытых водолазок, oversize-рубашек или верхней одежды – пальто, курток.

Крупные серьги





Миниатюрные гвоздики остались только в качестве дополнения – сегодня актуален формат клипс, особенно если они будут ярких цветов или причудливых форм. Они хорошо подчеркивают лицо, визуально вытягивают шею. Горячий тренд – металлические, геометричные и "скульптурные" формы. Они намного более универсальные, чем вам кажется – хорошо сочетаются и с пальто, и с плотным трикотажем, и даже с объемным капюшоном.

Перчатки-варежки





Ищите модели, которые напоминают мягкие подушки – аксессуар не только выразительный, но еще и очень практичный (варежки греют намного лучше перчаток). Скандинавские бренды и модные дома, ориентированные на северный климат, сделали их по-настоящему стильными: объемные модели из шерсти, овчины или экомеха стали не просто способом согреться, а визуальной визитной карточкой зимних прогулок, катания на коньках и даже игры в снежки.

Большой размер не выглядит нелепо, наоборот, делает образ мягким и уютным. Округлая форма создает баланс с более жесткими элементами, например строгим пальто или сумкой. Варежки читаются как продолжение той же cocoon-эстетики, что и большие шарфы: тепло, комфорт, тактильность и визуальный объем.

Огромные браслеты





Немного отсылают к эстетике 2000-х, но не спешите сдувать пыль со старых шкатулок – в топе металлические, футуристичные, многослойные и даже деревянные варианты или браслеты с бахромой (легкая отсылка к бохо). Без минимализма и логомании – они становятся продолжением рукава и неким аналогом манжета. Не бойтесь миксовать их со свитерами с принтами, платьями с рукавами или даже футболками – смотрите на общую гармоничность итогового образа.