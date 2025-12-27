Тепло и стильно: топ-3 российских бренда модного термобелья

Сейчас термобелье – это полноценный элемент гардероба, способный согреть в лютый мороз и при этом не испортить образ, будь вы на горнолыжном склоне или в модной кофейне столицы. Мы нашли три бренда, которые доказали, что функциональность может быть по-настоящему крутой.

Комплект Kamchatka INVERNO, 7900 ₽





Бренд INVERNO создавал свое термобелье с расчетом на тех, кто не готов жертвовать качеством ради мимолетной моды. Их философия – это высокая функциональность, идеально вписанная как в активный отдых за городом, так и в ритм мегаполиса. Создали обещают: комплекты прослужат вам более пяти сезонов даже при самой интенсивной повседневной носке.

Если вы ищете вечную классику, обратите внимание на вариант Kamchatka. Выполненный в глубоком черном цвете, он напоминает о вулканических песках и обещает стать вашей "второй кожей". Удлиненная спинка, высокий пояс и ворот на молнии гарантируют идеальную посадку, а внутренний слой из мягкого микрофлиса создает ощущение уюта.

Термобелье женское V-MOTION, 8500 ₽





Особенностью V-MOTION является бесконечное разнообразие цветовой палитры. В их коллекциях нет места скучным оттенкам: здесь царят лавандовый, бирюзовый и салатовый цвета, которые точно поднимут настроение даже в самый хмурый день. Помимо базовых комплектов для женщин, мужчин и детей, бренд активно экспериментирует с аксессуарами, выпуская, например, разноцветные термоноски с веселыми принтами. Бренд имеет собственный экспериментальный цех V-LAB, где продукты проходят научное тестирование в диалоге с профессиональными спортсменами. Их цель – перевернуть наше представление об экипировке, делая ставку на инновационные материалы, но не забывая о визуальном удовольствии.

Женские термоштаны PRO APRES SKI Hetta, 4190 ₽





Hetta – бренд для тех, кто считает, что термобелье должно быть не просто теплым, но и эстетичным. Их серия Hetta Pro создана, чтобы греть вас как на активном катании, так и в моменты заслуженного отдыха с чашкой какао.

Главная изюминка, которая выделяет Hetta, – уникальные принты. Глубокий синий фон украшен нежным белым принтом, который рассказывает целую зимнюю историю: лыжники, снеговики, бокалы шампанского, ски-пассы и тележки с напитками. Благодаря микрофлису внутри белье ощущается невероятно мягким и быстро согревает. Ткань при этом отлично дышит, отводит влагу и тянется. Наличие мягкого пояса делают модель подходящим выбором для тех, кто ценит максимальный комфорт.