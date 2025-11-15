Зима без серости: 4 идеи женственных и теплых образов от fashion-инфлюенсеров

Зима часто ставит нас перед нелегким выбором: оставаться в тепле или выглядеть стильно? Кажется, что единственный способ выжить в холода – это спрятаться в объемный, бесформенный пуховик. Но это всего лишь устаревший миф: сегодня мода предлагает нам взглянуть на зимний гардероб шире. Мы собрали 4 идеи стильных и женственных образов от fashion-гуру, которые помогут разнообразить зимний гардероб.

Цветные колготки: витамин D для гардероба

Если вы ищете способ добавить цвета в серую зиму, то этот тренд точно для вас. Цветные колготки не только защитят ноги от холода, но и прокачают ваш образ. Fashion-блогеры решили отказаться от классических вариантов в виде телесных и черных оттенков, взяв в оборот яркие цвета: зеленый, пастельно-голубой, розовый и бордовый. А для создания особого шик-вайба выбирайте не просто плотные, а фактурные варианты: с кружевом, вертикальными узорами или даже связанные из шерсти.





Акцент на мех: шарфы с голливудским шиком

Еще один горячий тренд сезона – меховые аксессуары, в особенности, шарфы и воротники. Гуру моды любят их вальяжно накидывать на пальто и тренчи в духе голливудских див 60-х.





Афганская дубленка: ода 70-м

Ищете пальто, которое будет одновременно эффектным и невероятно уютным? Тогда вам стоит присмотреться к моделям с отделкой из длинного ворса, имитирующего мех ламы или овчину. Такая дубленка в народе именуется "афганской". Из гардероба афганских фермеров она перекочевала в моду 70-х на волне движения хиппи. Ее носили многие звезды того времени: Анджелина Джоли, София Коппола и даже фронтмены The Beatles. В 2025 году ее облюбовали fashion-блогеры и модные бренды, сделав афганскую дубленку главным маст-хэвом сезона в сегменте верхней одежды.





Макси-пальто: длина для настоящей drama-queen

Если и есть один элемент зимнего гардероба, который гарантирует и тепло, и драматическую элегантность, то это макси-пальто – то, которое буквально касается щиколоток.

Длинное пальто вытягивает силуэт, делая его обладательницу невероятно стройной. Чтобы добавить еще больше вайба drama-queen и драматического настроения, носите макси-пальто с каблуками. Это могут быть ботильоны на устойчивом каблуке, ботфорты или даже элегантные туфли-лодочки, если вы передвигаетесь на машине. Каблук не только добавляет роста, но и не дает подолу возможность элегантно развиваться на ветру.





Видите? Зима – это точно не приговор для вашего стиля. Вооружившись трендовыми пальто, яркими акцентами и пушистыми аксессуарами, можно создать образы, в которых тепло и стиль идут рука об руку.