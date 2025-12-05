10 смелых: подборка шарфов "с характером" для яркой зимы

Зимние шарфы могут быть практичными и выразительными одновременно. Каждый аксессуар из нашей подборки решает как минимум две задачи: защищает от холода и добавляет индивидуальности. Выбирайте по настроению – от сдержанного минимализма до ярких арт-деталей.

Шарф Befree, 3099 ₽





Воплощение ироничного урбанистического стиля, которое превращает обычный аксессуар в персональный арт-объект. Будет идеален для тех, кто не боится экспериментировать – одинаково эффектно смотрится как с джинсами и курткой, так и с деловым ансамблем. Мягкая фактура и универсальный размер позволят носить его как хомут или свободно драпировать, а смелый принт напомнит миру, что даже в мелочах можно проявить характер.

Шарф Emblem Lamoda Exclusive, 1990 ₽





В этой модели нежные оттенки розового, бирюзового и синего плавно сливаются друг с другом, будто размытая акварель. Аксессуар легко превращает даже базовый образ в модный эксперимент: накиньте его на черную куртку для контраста или дополните нейтральный костюм. Благодаря универсальной палитре он сочетается с любыми оттенками, а мягкая фактура подчеркивает женственность даже в строгих ансамблях.

Шарф Perles Lamoda Exclusive, 3990 ₽





Насыщенный фиолетовый оттенок мгновенно превращает шарф в яркий акцент в любом образе, а мягкая, слегка пушистая текстура материала дарит уют и тепло. Особое внимание заслуживают декоративные плетеные кисти на концах, они придают аксессуару свой шарм и добавляют игривости образу.

Шарф Ganni, 43 000 ₽





Шарф из натуральных материалов в стиле пэчворк. Контрастные текстуры и аккуратные швы между квадратами создают эффект ручной работы, а объемные кисти на концах добавляют аксессуару уютной непринужденности. Его можно носить и классическим способом, обернув вокруг шеи, и использовать как накидку, добавляя объема к базовым лукам. Нейтральная палитра и продуманные детали делают его универсальным аксессуаром для тех, кто ценит сдержанную эстетику.

Шарф Replay, 5900 ₽





Эта модель в нейтральных оттенках достаточно универсальна. Гардиент от глубокого темно-серого до светло-серого меланжа подчеркивает пушистую текстуру материала и гарантирует сочетание с любыми, даже не базовыми вещами.



Шарф "Модные истории", 2900 ₽





Вариант с добавлением шерсти в сдержанных оттенках – бежевый, темно-синий и насыщенный бордовый создают гармоничное контрастное трио. Объемные кисти на концах добавляют игривости, превращая аксессуар в акцентную деталь. Шарф можно вписать не только в зимний образ – модель легко представить и в луках для межсезонья.

Шарф Mon Mua, 7790 ₽





Модель с добавлением шерсти ангоры в бежевом оттенке только на первый взгляд может показаться простой. Золотистые пайетки в составе нитей добавляют шарфу праздничный шик и создают едва заметный мерцающий эффект, что хорошо впишется в повседневные и вечерние образы. Дизайн лаконичен: отсутствие кистей или других декоративных элементов не отвлекает от главного – игры света в крохотных блестках.

Шарф Twinset Milano, 16 600 ₽





Пыльно-розовый оттенок и фактурная вязка моментально привлекают внимание к этой модели. В ткань также вплетены металлизированные нити, которые едва заметно мерцают, не перегружая дизайн. Этот лаконичный вариант отлично впишется в образы в пастельных оттенках, добавив нежности и уюта.

Шарф Evgrafova, 11 400 ₽





Модель, которую могла бы связать крючком ваша бабуля. Глубокий бордовый оживает объемными цветочными мотивами в зеленых и оранжевых тонах. Выполненный в технике granny square (бабушкин квадрат) шарф придаст любому, даже самому сдержанному образу винтажный шарм. Шесть и акрил в составе модели согреют, но при этом не будут колоться и "скатываться".

Шарф Mowgear, 5999 ₽





Компактный вариант в бежевом цвете для тех, кто ценит минимализм и функциональность "без сантиментов". Треугольная стежка структурирует модель, гладкая фактура материала придает аксессуару актуальный вид. Внутренняя сторона, выполненная из ткани, напоминающей флис, обеспечит тепло даже в холодную погоду. Универсальная модель, которую получится без сложностей вписать в любой образ.