Versace назначил Питера Мюлье новым креативным директором

Бренд стремится усилить свои позиции на фоне конкуренции с крупнейшими игроками люксового сегмента.
Versace официально объявил о назначении нового креативного директора. С 1 июля 2026 года художественное руководство брендом перейдет к Питеру Мюлье – дизайнеру, чье имя в последние годы стало синонимом интеллектуального и выверенного модернизма. Решение принято через два месяца после завершения сделки по приобретению Дома группой Prada Group и знаменует собой начало нового этапа в развитии Versace.
Дебютную коллекцию Мюлье для Versace ожидают уже в сентябре – в рамках одного из ключевых показов сезона. В новой роли дизайнер будет подчиняться исполнительному председателю Лоренцо Бертелли, который курирует стратегическую интеграцию бренда в структуру Prada Group.
Назначение логично продолжает профессиональную траекторию Мюлье. После почти пятилетней работы в Alaïa, где он стал первым креативным директором после ухода из жизни основателя Аззедин Алайя, дизайнер закрепил за собой репутацию тонкого интерпретатора наследия. Его подход – работа с формой, телесностью и архитектурой силуэта – позволил Alaïa обновить визуальный язык и существенно укрепить коммерческие позиции.
Видео: YouTube / @MaisonAlaïa
До этого Питер Мюлье на протяжении почти двух десятилетий работал в тесном тандеме с Рафом Симонсом, участвуя в создании коллекций для Jil Sander, Dior и Calvin Klein. Этот опыт сформировал его как дизайнера, способного вести диалог между строгим минимализмом и эмоциональной выразительностью.
Для Versace назначение Мюлье происходит в чувствительный момент. После покупки бренда Prada Group и ухода Донателла Версаче с поста креативного директора Дом ищет новый баланс между наследием, заложенным Джанни Версаче, и актуальными ожиданиями рынка. Эксперты отрасли отмечают, что именно Мюлье способен переосмыслить ДНК Versace без резкого разрыва с прошлым, предложив более собранный и современный визуальный язык.