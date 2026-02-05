Versace назначил Питера Мюлье новым креативным директором

Versace официально объявил о назначении нового креативного директора. С 1 июля 2026 года художественное руководство брендом перейдет к Питеру Мюлье – дизайнеру, чье имя в последние годы стало синонимом интеллектуального и выверенного модернизма. Решение принято через два месяца после завершения сделки по приобретению Дома группой Prada Group и знаменует собой начало нового этапа в развитии Versace.





Дебютную коллекцию Мюлье для Versace ожидают уже в сентябре – в рамках одного из ключевых показов сезона. В новой роли дизайнер будет подчиняться исполнительному председателю Лоренцо Бертелли, который курирует стратегическую интеграцию бренда в структуру Prada Group.

Назначение логично продолжает профессиональную траекторию Мюлье. После почти пятилетней работы в Alaïa, где он стал первым креативным директором после ухода из жизни основателя Аззедин Алайя, дизайнер закрепил за собой репутацию тонкого интерпретатора наследия. Его подход – работа с формой, телесностью и архитектурой силуэта – позволил Alaïa обновить визуальный язык и существенно укрепить коммерческие позиции.



