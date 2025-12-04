Versace объявила об уходе креативного директора Дарио Витале

Итальянский модный дом Versace объявил о скором завершении сотрудничества с креативным директором Дарио Витале, который руководил творческим направлением бренда менее года. Решение было подтверждено вскоре после того, как Prada Group завершила многомиллиардную сделку по приобретению Versace, что фактически обозначило начало нового этапа в управлении компанией.

Витале пришел в Versace весной, став первым приглашенным дизайнером, занявшим пост креативного руководителя после Джанни Версаче и его сестры Донателлы. За время работы он успел подготовить только одну коллекцию, представленную в сентябре в формате закрытого показа. До назначения в Versace модельер в течение многих лет занимал руководящую должность в Miu Miu, входящем в ту же группу Prada, однако, по данным СМИ, не планировал возвращаться в структуру компании после смены собственников.

Новость об уходе Витале последовала на фоне активных организационных перестроек в бренде. Индустриальные эксперты связывают кадровые решения со стратегией обновления, которую Prada Group будет реализовывать в ближайшие сезоны. Управление креативной командой в переходный период возьмет на себя генеральный директор Versace Эммануэль Гинцбургер. Имя нового руководителя творческого направления будет названо позже.

При прежнем владельце Versace постепенно смещался в сторону премиального сегмента, тогда как стратегия Prada предполагает укрепление позиций бренда в люксовой категории. Первая коллекция Витале отражала именно такую траекторию, однако дальнейшее развитие визуального кода и стилистического курса марки теперь будет зависеть от будущего назначения.