Нью-Йоркская Неделя моды: показы Calvin Klein, Khaite, Michael Kors

Нью-Йоркская Неделя моды, всегда являющаяся эпицентром глобальных трендов, в этом сезоне вновь продемонстрировала силу и многогранность американского дизайна. От дерзкой урбанистической уверенности до утонченной природной элегантности – главные показы брендов Khaite, Michael Kors и Calvin Klein представили свежий взгляд на современный гардероб, где практичность встречается с роскошью, а повседневность – с искусством.

Khaite





Бренд Khaite под руководством Кэтрин Хольштейн в очередной раз доказал, что истинная элегантность кроется в деталях и в умении сочетать, казалось бы, несочетаемое. Весенняя коллекция 2026 года – это ода городскому стилю, пронизанному таинственностью и скрытой, но неоспоримой красотой.

Показ открылся из туманной, затемненной глубины, откуда выплывали образы, мгновенно приковывающие взгляд. Кожаный блейзер, темно-синие джинсы и изящные черные туфли – классическое сочетание, но в исполнении Khaite оно обрело новую жизнь. Дизайнер смело экспериментирует с кроем: куртки и блейзеры украшены боковыми разрезами и перекрученными деталями, добавляя нотку смелой экстравагантности, при этом сохраняя узнаваемый стиль бренда.

Моделью показа стала Кендалл Дженнер, которой достался наряд, состоящий из юбки в гигантский горошек и асимметричного свитера на одно плечо с ноткой игривости.

Calvin Klein





Calvin Klein под новым творческим руководством Вероники Леони отправился в путешествие обратно к своим корням, демонстрируя весенне-летнюю коллекцию 2026 года, наполненную американской непринужденностью и функциональностью. Показ, прошедший в Brant Foundation, стал манифестом простоты и чистоты линий.

Коллекция открылась серией базовых платьев в монохромной палитре, дополненных соответствующими платками. Строгие силуэты и четкие линии заявили о современном прочтении классики. Игривым акцентом стал культовый эластичный пояс с логотипом Calvin Klein, который теперь украшает шорты, леггинсы, и даже стильные солнцезащитные очки.

В коллекции отчетливо прослеживается дань уважения наследию бренда как производителя комфортной одежды для отдыха. Пижамные наряды, объемные халаты и образы в стиле домашней одежды – все это создано с акцентом на комфорт и непринужденность. Леони поставила перед собой цель “усилить обыденность”, вдохновляясь прагматизмом и легкостью, которые она наблюдает на улицах Нью-Йорка.

Michael Kors





Michael Kors, вдохновленный своими странствиями по Марокко и красотой природы, в этом сезоне пригласил гостей в мир земной элегантности.

Цветовая палитра коллекции охватывает глубокие землистые оттенки коричневого и теплые экрю, дополненные трендовым оттенком пыльной розы. Силуэты воплощают фирменный гламур Корса: легкие рубашки-кафтаны, свободные сафари-образы и разлетающиеся платья, сшитые из шелковых материалов, словно собранные в течение летнего путешествия по Марокко, где отдыхал дизайнер.

Вечерние наряды также сохраняют эту непринужденную эстетику: платья-майки с ручной вышивкой пайетками и струящиеся брюки с драпировкой. Аксессуары, такие как удлиненные кожаные кисточки и массивные ремни, добавляют финальные штрихи, подчеркивая внимание дизайнера к деталям.

Нью-Йоркская Неделя моды в этом сезоне – это история о переосмыслении классики, о поиске гармонии между комфортом и элегантностью, и о том, как американский стиль продолжает вдохновлять и задавать тон глобальным трендам.