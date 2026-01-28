Valentino представил первый кутюрный показ после смерти Гаравани

В Париже на Неделе высокой моды прошел первый кутюрный показ Valentino после смерти его основателя Валентино Гаравани. Коллекцию Haute Couture Spring 2026 представил креативный директор Алессандро Микеле, предложив публике тщательно выстроенное зрелище на стыке моды, театра и истории визуальной культуры.





Показ получил название Specula Mundi и был организован по принципу кайзерпанорамы – редкого устройства XIX века, позволявшего рассматривать изображения через небольшие смотровые окна. Вместо классического подиума модели демонстрировали образы в изолированных капсулах, а гости наблюдали за ними сквозь небольшие проемы. Такой формат намеренно лишал шоу привычной динамики и превращал каждый выход в отдельный акт созерцания.





Визуально коллекция стала размышлением о наследии дома и эпохе старого Голливуда, к которой Гаравани питал особую привязанность. В образах соединились архитектурные плечи, подчеркнутые линии талии, драматичные воротники и сложные многослойные конструкции. Классический красный Valentino соседствовал с изумрудными, черными и золотыми оттенками, а ткани активно работали со светом – от расшитых поверхностей до полупрозрачных кружев и плотной вышивки. В деталях легко считывались архивные коды бренда, переосмысленные через характерный для Микеле максимализм.





Массивные головные уборы, театральные украшения и сложные декоративные элементы усиливали ощущение постановки и подчеркивали идею ограниченного взгляда, когда зрителю открывается не все сразу, а лишь фрагмент образа.





Напомним, Валентино Гаравани умер 19 января 2026 года в возрасте 93 лет. Легендарный дизайнер основал модный дом Valentino в 1960 году и на протяжении десятилетий формировал представление о высокой итальянской элегантности, став одним из самых влиятельных кутюрье XX и начала XXI века.