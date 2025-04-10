Prada купила Versace за 1,4 миллиарда долларов

Одна из самых заметных трансакций в мире высокой моды официально подтверждена – модный дом Versace переходит под крыло Prada Group. Сумма сделки составила 1,375 миллиарда долларов. Финальное закрытие сделки ожидается во второй половине 2025 года, после прохождения всех необходимых процедур и одобрений регулирующих органов.

Versace, основанный Джанни Версаче в 1978 году, всегда был символом итальянской гламурной эстетики и эксцентричного дизайна. Последние годы бренд развивался в составе Capri Holdings, которая также владеет Michael Kors и Jimmy Choo. За это время Versace претерпел ряд изменений в позиционировании, сделав упор на люксовое наследие, что подготовило его к новому этапу роста под руководством Prada.

Сделка обещает стать стратегическим шагом для обеих сторон. Для Capri Holdings это возможность перераспределить ресурсы и усилить инвестиции в другие бренды, в первую очередь – Michael Kors. Компания рассчитывает укрепить финансовую стабильность и сосредоточиться на развитии двух оставшихся брендов.

Несмотря на завершение переговоров, путь к финальной договоренности был непростым. На фоне колебаний мировых рынков и новых импортных пошлин в США сделка неоднократно оказывалась под угрозой срыва. Однако в итоге стороны пришли к соглашению, открыв новую главу в истории модного дома Versace.