Бьюти-новости января 2026: интересное в этом месяце

В свежей подборке "Клео.ру" – "кровавый" пилинг, яркий блеск-плампер для губ, гидрофильный бальзам-точилка и многое другое.

Сыворотки для лица от HELDI

Бренд HELDI представил сразу две новинки – увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой и сыворотку анти-акне для улучшения состояния кожи.





Увлажняющая сыворотка работает по всем фронтам: комплекс из четырех разномолекулярных гиалуроновых кислот обеспечивает глубокое увлажнение кожи, а комплекс с коллагеном, молочной кислотой и экстрактом центеллы азиатской мягко улучшает микрорельеф, выравнивает тон и повышает упругость.

Другая сыворотка, с эффектом анти-акне, создана, чтобы бороться с несовершенствами и успокаивать кожу. Ее активный комплекс включает ниацинамид, экстракт таволги, цинк, корень солодки и пантенол. Такой состав помогает уменьшить воспаления, регулирует работу сальных желез и оказывает противомикробное действие.

Новый оттенок блеска-плампера для губ от d'Alba

Долгожданное пополнение в линейке блесков-пламперов Plumping Lip Glow Mood Volumizer от d'Alba – яркий оттенок красного с холодным подтоном Ruby Rosę.

Оснащенный удобным металлическим аппликатором, этот блеск удобно наносится, приятно охлаждает и ухаживает за кожей губ, визуально увеличивая их объем.





Гидрофильный бальзам в большом объеме от Bhab

Бренд Bhab выпустил свой популярный гидрофильный бальзам-щербет для снятия макияжа в новом, увеличенном формате 100 мл, заменив прежний объем 45 мл. Это делает средство более выгодным и удобным.





Бальзам нежно растворяет даже самый стойкий макияж и санскрин, тает на коже при массаже и легко смывается водой. Его формула с комплексом из трех видов кислот (AHA, BHA, LHA) и экстрактом гриба Чага способствует осветлению черных точек и очищению пор. Упаковка в формате точилки – удобное решение, которое экономично отмеряет нужную порцию, защищая состав от бактерий.

Новая линейка Day/Night от Geltek

Бренд выпустил систему минималистичного базового ухода: в отличие от основной коллекции, здесь не так много активов, зато с ними гораздо проще разобраться. Это идеальный стартовый набор для новичков или решение для тех, кто не хочет усложнять свою рутину.





Система Day/Night закрывает все основные потребности кожи: очищение, дневную защиту и ночное восстановление. Вся линейка состоит всего из семи продуктов, из которых вам понадобится от трех до пяти. В нее вошли: дневной крем с пептидами и SPF 15, ночной крем с мягкой дозой ретинола (0,05%) и антиоксидантами, а также антивозрастные кремы для век – дневной с центеллой и ночной с ретинолом. Для очищения можно подобрать пенку для умывания, представленную в трех вариантах для разных типов кожи.





Для удобства в дизайн заложили понятную цветовую навигацию, чтобы не приходилось вчитываться в мелкий шрифт на этикетке: розовый – средства для дневного ухода, синий – ночной уход, бежевый – пенки для умывания.

Антивозрастной крем для век от бренда Superbanka

Весь 2025 год косметические химики бренда потратили на разработку гипоаллергенной формулы с нежной текстурой и с самыми современными активами. В результате получился крем для век For Your Eyes Only, который борется с возрастными изменениями, повышает упругость, укрепляет защитный барьер, оказывает антиоксидантное действие и помогает уменьшить темные круги.





Его состав выглядит впечатляюще. В основе формулы – комбинация пептидов в эффективной концентрации 2%, которые стимулируют выработку коллагена, сокращают "гусиные лапки" и помогают бороться с отеками и темными кругами. А еще – витамин С, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, церамиды, сквалан и увлажняющие комплексы с бетаином. Антиоксидантную защиту и замедление старения обеспечивают витамин Е и бета-ситостерол. За улучшение микроциркуляции и дополнительную стимуляцию коллагена отвечают экстракты фукуса и ламинарии, а центелла азиатская в составе успокаивает кожу и снимает раздражения.

Тушь для удлинения и объема ресниц от Elian Russia

Новая тушь Multiverse Mascara имеет пластиковую кисть с тонкими щетинками, которая тщательно прокрашивает и разделяет каждую ресничку, создавая естественный изгиб без комочков и утяжеления.





Стойкая формула на основе рисового воска надежно фиксирует результат и не осыпается в течение дня. Нанесите один слой для эффекта естественного удлинения или два – для смелого, драматичного объема.

Пилинг для лица "Кровавый" от 19Lab

Название этого кислотного пилинга говорит само за себя. Его насыщенный красный цвет – не просто дерзкий маркетинговый ход, а прямое указание на высокую концентрацию активов. Формула содержит мощный комплекс из шести кислот общим содержанием 32,3% (30,3% AHA и 2% BHA), который обеспечивает глубокое обновление кожи всего за 10 минут.





Гликолевая кислота стимулирует выработку коллагена и борется с пигментацией. Салициловая кислота проникает в поры, растворяя загрязнения и борясь с воспалениями. Винная, янтарная, молочная и лимонная кислоты обеспечивают бережное отшелушивание, выравнивание тона и текстуры, а также увлажнение.

Чтобы кожа не испытывала стресс, в формулу добавили компенсирующие уходовые компоненты. Гиалуроновая кислота и пантенол интенсивно увлажняют и успокаивают, а экстракт черной моркови, который и придает средству характерный цвет, работает как мощный антиоксидант, защищая клетки.