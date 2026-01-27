Фильм Тимура Бекмамбетова обошел "Аватара 3" и возглавил американский прокат

На этих выходных научно-фантастический триллер "Казнить нельзя помиловать"( Mercy) (18+) Тимура Бекмамбетова неожиданно стал лидером американского бокс-офиса. Как сообщает Variety, картина собрала около 11,2 миллиона долларов в премьерный уикенд и сместила с первой строчки блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел", удерживавший лидерство весь январь.

Главные роли в фильме исполнили Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. По сюжету, детектив оказывается обвиненным в убийстве собственной жены и вынужден доказать невиновность перед искусственным интеллектом, который теперь выполняет функции судьи.





Несмотря на уверенный старт в Северной Америке, международные сборы проекта оказались скромнее – около 11,6 миллиона долларов на 80 территориях. Общая сумма по миру на данный момент составляет 22,8 миллиона.

Успех фильма в США аналитики связывают с растущим интересом к жанровым проектам о будущем и этике технологий, а также с возвращением Бекмамбетова в формат динамичного триллера. Для режиссера, ранее работавшего над проектами "Особо опасен" и "Профайл", это первый крупный успех на американском рынке за последние годы.