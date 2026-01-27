Фильм Тимура Бекмамбетова обошел "Аватара 3" и возглавил американский прокат

Премьера собрала более 11 млн долларов в США. Таким образом, фильм Тимура Бекмамбетова возглавил американский прокат и опередил одну из самых кассовых франшиз.

На этих выходных научно-фантастический триллер "Казнить нельзя помиловать"( Mercy) (18+) Тимура Бекмамбетова неожиданно стал лидером американского бокс-офиса. Как сообщает Variety, картина собрала около 11,2 миллиона долларов в премьерный уикенд и сместила с первой строчки блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел", удерживавший лидерство весь январь.

Главные роли в фильме исполнили Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. По сюжету, детектив оказывается обвиненным в убийстве собственной жены и вынужден доказать невиновность перед искусственным интеллектом, который теперь выполняет функции судьи.

Кали Рейс, Крис Пратт, Тимур Бекмамбетов, Кайли Роджерс, Крис Салливан. Фото: Legion-Media

Несмотря на уверенный старт в Северной Америке, международные сборы проекта оказались скромнее – около 11,6 миллиона долларов на 80 территориях. Общая сумма по миру на данный момент составляет 22,8 миллиона.

Успех фильма в США аналитики связывают с растущим интересом к жанровым проектам о будущем и этике технологий, а также с возвращением Бекмамбетова в формат динамичного триллера. Для режиссера, ранее работавшего над проектами "Особо опасен" и "Профайл", это первый крупный успех на американском рынке за последние годы.

Трейлер фильма "Казнить нельзя помиловать" 2026г. Видео: YouTube/@KinomanTrailers

Тем временем, третья часть "Аватара" после пяти недель проката уступила лидерство, хотя по-прежнему сохраняет внушительные мировые показатели. Критики отметили, что фильм Кэмерона впечатляет визуально, но вызывает неоднозначную реакцию у зрителей – часть аудитории сочла сюжет менее глубоким, чем ожидалось.

Таким образом, "Казнить нельзя помиловать" стал первым за долгое время проектом неамериканского режиссера, которому удалось возглавить североамериканский прокат, опередив одну из самых кассовых франшиз современности.

