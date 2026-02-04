Итоги Недели моды в Париже: 5 главных трендов

Мы посмотрели все и выбрали лучшее – то, что вы сможете носить каждый день и интегрировать в любые луки.

Новое прочтение бельевого стиля

Видео: соцсети / chanelofficial В этот раз – без платьев-комбинаций, кружевных топов и шелковых пижамных костюмов (хотя их мы с удовольствием оставим в гардеробе). Модные дома предлагают интересную альтернативу – прозрачные вещи в стиле ночных сорочек. Главное правило – кружево и много воздуха, чтобы такие детали образа казались невесомыми. Миксуйте с выразительными аксессуарами, базовыми брюками, платьями или, наоборот, играйте на контрастах – надевайте их с кожаными куртками-косухами, чтобы получился образ в стиле гранж. Золото

Видео: соцсети / giorgioarmani То, что можно смело забрать у Haute Couture и интегрировать в свои образы. Ashi Studio, Zuhair Murad и Robert Wun напомнили старое правило: "чем больше блеска, тем лучше". То самое светящееся платье Gaurav Gupta буквально заполнило все соцсети – такой яркий контраст мы тоже берем на заметку. На каждый день можно ограничиться одним ярким элементом, а в вечерних образах разгуляться и смело носить золотые платья (если добавить перья, тоже актуальные в этом сезоне, получится отсылка как эстетике Великого Гэтсби). Альтернатива – у Giorgio Armani Prive, они выбрали блеск, но в приглушенных пастельных оттенках. А на черном блестки выглядят как настоящая роскошь – такой прием можно интегрировать не только в платья, но и в топы, жакеты и блузки. Цветы



Видео: соцсети / dior Как будто бы банально и не оригинально, сразу вспоминается та самая крылатая фраза Миранды Пристли на редколлегии Runway. Но Valentino и Dior уверенно показывали их на подиуме. Можно отказаться от классических узоров и принта, а добавлять цветочные элементы в виде аппликаций, больших акцентных брошей или в качестве декора на туфли. 50 оттенков розового

Мы не шутим – от персикового, яркого и пудрового до будуарного, почти нюдового и фуксии (кстати, в макияже наблюдается такой же тренд). Чтобы не сводить все к шифоновым платьям, блузкам и босоножкам, выбирайте приталенные платья, яркие жакеты, брюки в оттенке мягкой розы или аксессуары – например объемные палантины, которые можно завязывать как шарф. Очень ярко

Тихая роскошь и old money официально – все. Сейчас можно и нужно выглядеть чересчур, а самый простой способ приблизить это к реальной жизни – выбирать яркие оттенки, как это сделали Chanel, Roland Van Der Kemp. В рамках этого тренда можно позволить себе все – рубашки, юбки, брюки, платья или отдельные яркие элементы, как Victior&Rolf (кстати, последние даже выпустили лимитированную Барби-золушку вместе с Disney к Неделе моды).