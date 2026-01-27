Chanel представил кутюрную коллекцию весна–лето 2026 в Париже

Бренд развивает традиции в сторону актуальной, живой и эмоционально точной высокой моды.

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялся показ CHANEL Haute Couture Spring–Summer 2026, который стал одной из ключевых точек старта кутюрного сезона. Коллекция, представленная 27 января, стала третьей для Матье Блази в статусе креативного директора дома и окончательно закрепила его авторское видение внутри одного из самых закрытых и требовательных модных институтов мира.

Шоу было оформлено как визуальный спектакль. Пространство напоминало сказочный лес с розовыми деревьями и гигантскими грибами, создавая атмосферу мягкого эскапизма. Ощущение тепла и заботы о женщине стало ключевым эмоциональным кодом коллекции.

В самой одежде Блази аккуратно переосмыслил коды бренда. Классический твид уступил место почти невесомым тканям, прозрачным фактурам и тонкой работе, где даже традиционная утяжеляющая цепочка в подоле превращалась в декоративный акцент. Силуэты оставались узнаваемо "шанелевскими", но выглядели современно: строгие костюмы сочетались с деликатными вышивками, перьями, иллюзорными эффектами и ручной росписью тканей.

На подиуме появились модели разных возрастов и типажей, что говорило об универсальности коллекции и ее ориентации на реальных женщин, а не на абстрактный идеал. Внутри некоторых образов были спрятаны персональные детали – вышитые символы, инициалы и знаки памяти, выполненные мастерами ателье Lesage.

Показ завершился продолжительной овацией. Среди гостей были замечены Анна Винтур, Николь Кидман и Дуа Липа. Критики отмечают, что новый кутюр Chanel выглядит сдержанно, но уверенно.

