От бунтаря до певца красоты природы: русские художники, родившиеся в январе

Это российские и зарубежные живописцы, графики и скульпторы, покорившие мир своими смелыми идеями. Героями январского материала стали отечественные художники, творившие в прошлом веке, чьи дни рождения выпали на первый месяц в году.

2 января: Оскар Рабин

(1928, Москва – 2018, Флоренция)





Многих представителей неофициального искусства в Советском Союзе можно было отнести к нонконформизму, но прежде всего – Оскара Рабина. Основатель бунтарского объединения "Лианозово", активный участник и организатор Бульдозерной выставки, Рабин стремился к правде словом и делом. Желание показать жизнь такой, какая она есть, прослеживается в большинстве его художественных работ ("эстетика бараков" – так говорили о картинах Рабина недоброжелатели). Творчество Оскара Яковлевича мрачно, символично и при этом отчаянно хрупко… Крыши домов, розы на снегу, окурки, голуби, иконы. Оскар Рабин также жил и работал во Франции и в США – слава к автору на родине пришла уже после падения железного занавеса, в 1990-е.

Примеры известных работ: "Один рубль #3" (1967), "Луна и череп" (1973), "Неправда" (1975).

6 (18) января: Александра Экстер

(1882, Белосток – 1949, Иль-де-Франс)





Одна из амазонок русского авангарда, Александра Экстер, имела много возможностей в жизни: будучи замужем за обеспеченным адвокатом, она открыла салон-мастерскую в собственном доме, где устраивала творческие вечера, много путешествовала по Европе и общалась с другими художниками. Экстер участвовала в выставках разных ответвлений авангарда – от сюрреализма до кубофутуризма, смело экспериментировала с жанрами (так, сценография ее привлекала не меньше станковой живописи). С именем Экстер часто ассоциируется направление ар-деко: интерес к декоративно-прикладному искусству возник у художницы еще во время работы над театральными постановками в Москве и Киеве. Эмигрировав во Францию во второй половине жизни, Александра Александровна преимущественно оформляла интерьеры и занималась книжной графикой.

Примеры известных работ: "Киев" (Город) (1913), "Натюрморт. Ваза с вишнями" (1914), эскизы костюмов к спектаклям "Саломея", "Ромео и Джульетта" (1920-е гг.).

8 (20) января: Павел Филонов

(1883, Москва – 1941, Санкт-Петербург)





Предшественник Рабина, Павел Филонов, тоже имел привычку бороться до конца. Развивая идеи аналитического искусства, Филонов считал, что настоящая война для художника ведется на холсте, а идет она за время. "Упорно и точно рисуй каждый атом" – так звучало кредо живописца в творчестве. Павел Филонов дружил с Велимиром Хлебниковым, известным поэтом-футуристом, и даже стал прототипом героя в его рассказе "Ка". В 1920-е годы Павел Николаевич собрал школу мастеров аналитического искусства. Ее последователям, да и самому мастеру, в следующем десятилетии пришлось крайне нелегко: абстракция, как и другие направления левого авангарда, были подвержены остракизму со стороны власти. Автор умер в блокадном Ленинграде, не прекращая заниматься живописью до последнего вздоха, – в его комнате на улице Литераторов были найдены десятки картин.

Примеры известных работ: "Пир королей" (1913), "Крестьянская семья" (1914), "Симфония Шостаковича" (1935).

19 (21) января: Аркадий Пластов

(1893, Прислониха – 1972, Ульяновск)





Живописцем совсем иного видения и другой судьбы был Аркадий Пластов. Народный художник СССР, лауреат нескольких национальных премий, Пластов прославился как певец красоты русской природы. Его нежные, идеализированные пейзажи почти всегда изображают на первом плане человека или группу людей: колхозников, товарищей, юношей и девушек – словом, с уверенностью смотрящих в будущее советских граждан. Сын иконописца, Аркадий Александрович учился живописи более 10 лет, что сделало его манеру исполнения безукоризненно реалистичной. Впрочем, представить работы Аркадия Пластова за пределами соцреализма сложно – и, возможно, не к чему: художник сохранял верность государственным идеалам в творчестве всю жизнь.

Примеры известных работ: "Фашист пролетел" (1942), "Сенокос" (1945), "Весна в бане" (1954).