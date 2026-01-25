Идея для образа на 14 февраля: пышная юбка

В этом сезоне пышные юбки снова вернулись на подиумы, стритстайлы и в наши гардеробы. Модная парадигма уверенно сдвинулась в сторону объемных форм и более выразительных силуэтов. После нескольких сезонов ультраминимализма и чистых линий всем хочется активных форм и движения.

Юбка перестает быть второстепенным элементом образа и становится его центром: стилизация выстраивается именно вокруг нее, а не дополняет верх. При этом диапазон моделей расширяется – от строгих и сдержанных до многослойных и пышных. Объем стал способом добавить образу динамику и выразительность, не выходя за рамки актуального городского гардероба. Выбираем пять универсальных моделей, в которых будет удобно на свидании (а еще их можно легко интегрировать в свою обычную капсулу).

Ball skirt – собранный объем





Юбки с выраженной формой и плотным объемом – одни из ключевых моделей сезона. Это могут быть складки, баллонный силуэт или четкая конструкция, которая держит форму без дополнительных деталей.

Для таких юбок не нужен сложный верх или многослойная стилизация – чем более базовым будет остальной образ, тем выразительнее будет акцент снизу. Дополняйте их лонгсливами, водолазками или удлиненными топами с кроп-жакетами. Избегайте слишком объемных аксессуаров, чтобы не получился "эффект капусты" – завершайте образ минималистичными клатчами, тонкими браслетами и небольшими сережками.

Юбки с низкой посадкой





Как та самая ностальгия по 2016 году – объем смещается вниз за счет посадки на бедрах. Так силуэт выглядит более расслабленным и менее формальным, чем классические пышные модели на талии.

В 2026-м такие юбки носят с минималистичным верхом, балансируя объем спокойными линиями. Это обновленная интерпретация знакомой формы, но без прямых отсылок к ретро, поэтому образ будет актуальным. Актуальны и приталенные, и слегка расклешенные варианты – их можно дополнить широким ремнем, чтобы сделать дополнительный акцент на бедрах. На свидание носите их с каблуками, кашемировыми тонкими джемперами, базовыми блузками без активного декора. А на каждый день их можно сочетать со свитерами, пиджаками и кардиганами.

Полупрозрачные макси





Пышность создается за счет слоев и декора, а не плотности ткани. Легкие материалы формируют объем за счет воздуха и движения, а не жесткой конструкции. Такие юбки выглядят визуально сложными, но при этом легко вписываются в дневные образы – особенно в сочетании с более плотным, структурным верхом.

Но верх должен оставаться очень базовым. Стильно выглядят монохромные образы (когда оттенок лонгслива или топа повторяет цвет юбки). Можно добавить контрастные аксессуары или лодочки на небольшом каблуке яркого оттенка, чтобы дополнительно подчеркнуть ноги.

Ярусные юбки





Они снова вернулись, но стали более сдержанными. В этом сезоне никакого бохо, только гранж и контраст с тяжелыми стальными элементами и очень романтичными юбками. Однотонные ткани, удлиненный силуэт, минимум деталей – юбка работает за счет формы и движения при ходьбе.

Не откладывайте их до теплой весны и носите уже сейчас с куртками и oversize-свитерами, с пальто и водолазками. Лучше всего такую юбку дополняют сапоги-казаки, низкие челси и крупные серьги-кольца.

Пышные midi





Самый универсальный (и одновременно акцентный) вариант тренда. Такие юбки с объемом, складками или мягкой асимметрией притягивают взгляды, но их все еще легко вписать в обычные образы. Обратите внимание на модели с необычной фактурой, рюшами и кистями (как отсылка к бохо). Слои выглядят пышно, поэтому к ним подойдет только базовый верх. Зато с обувью можно "разгуляться" – главное, чтобы она подходила к образу по цветовой гамме.