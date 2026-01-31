Чулочный бум: 5 образов с самой трендовой вещью весны 2026

Чулки, изначально относящиеся к нижнему белью, стали неотъемлемой частью современного гардероба. Сегодня нет ни одного модного инфлюенсера или it-girl, которая бы не включила их в свои образы. От полупрозрачных и кружевных, до плотных шерстяных и игривых в горошек – Клео.ру подобрал 5 модных образов для предстоящей весны с самым трендовым аксессуаром грядущей весны.

Городской кэжуал: чулки + сапоги

Чулки не обязательно должны быть исключительно для выхода в свет. В повседневной городской суете они отлично дополнят наряд. Чтобы начать знакомство с этим эффектным и достаточно смелым аксессуаром, можно попробовать тандем "чулки + сапоги". Выбирайте плотные или даже шерстяные чулки, которые будут выглядывать из-под высоких сапог. Добавив к образу объемный свитер крупной вязки или строгий блейзер, получится создать идеальный, многослойный и стильный образ для похода в офис или встреч с друзьями.





Спорт-шик: худи + чулки

Чулки и спортивная одежда – это комбо, которое взорвет ленты соцсетей. Тут все просто: возьмем свое любимое оверсайз худи или свитшот и добавим к нему чулки. Завершить наряд можно массивными кроссовками или грубыми ботинками на шнуровке.





Игра фактур: нежность и брутальность

Сочетать несочетаемое – это один из самых интересных приемов в моде. Нежное шелковое платье-комбинация вместе с плотными вязаными или ажурными чулками создает необычный контраст. Для того чтобы образ не выглядел слишком причудливым, сверху можно набросить строгий блейзер мужского кроя или тренч, а на ноги надеть туфли на небольшом каблуке. Этот контраст мягкости и жесткости формирует запоминающийся и модный образ.





Вечерний шик

Наряд, дополненный чулками, идеально подходит для вечера или особого случая. Основой послужит черное мини-платье, а главный акцент – полупрозрачные чулки в мелкий горошек, которые добавляют образу игривости и легкости. Завершить ансамбль можно акцентными туфлями на каблуке – например, с необычной формой или ярким цветом, что гарантирует вау-эффект.





Чулки + шорты

Шорты в сочетании с чулками – хит весны 2026. Для создания образа подойдут короткие шорты из экокожи, плотного твида или даже шелковые модели в будуарной эстетике. С ними отлично смотрятся прозрачные чулки ярких или пастельных оттенков: нежно-розовый, салатовый, голубой. Завершить образ можно трендовыми балетками или другой обувью на плоском каблуке.



