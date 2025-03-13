Донателла Версаче ушла с поста креативного директора модного дома Versace

Эпоха Донателлы Версаче в мире высокой моды подошла к концу – легендарная дизайнер покидает пост креативного директора модного дома Versace, который возглавляла почти 30 лет. Но на этом ее история с брендом не заканчивается: Донателла останется в компании в новой роли – главного амбассадора бренда.

О своем решении 69-летняя дизайнер сообщила 12 марта в соцсетях. В своем заявлении она поблагодарила команду и выразила уверенность в будущем модного дома.

"Для меня было честью продолжать дело моего брата Джанни. Он был настоящим гением, и я надеюсь, что унаследовала хотя бы часть его духа и упорства", – подчеркнула она.

Ее преемником стал Дарио Витале – ранее он занимал пост директора по дизайну в Miu Miu и официально вступит в новую должность 1 апреля 2025 года. Он уже прокомментировал свое назначение, назвав его "огромной честью" и выразив благодарность Донателле за оказанное доверие.

Решение об уходе Донателлы было предсказуемым: ее финальное появление на Миланской неделе моды 28 февраля стало эмоциональным прощанием. Коллекция, показанная в тот день, отдавала дань уважения ее брату Джанни (основатель дома моды Versace )и его последнему творению осени-зимы 1997 года, намекая на завершение целой эпохи.

Теперь перед Дарио Витале стоит непростая задача – сохранить культовое наследие бренда, но при этом привнести свежий взгляд и адаптировать его к современным реалиям.