Питер Мюлье покидает Alaia после пяти лет работы

Креативный директор Alaïa Питер Мюлье завершает сотрудничество с модным домом спустя почти пять лет работы. Его финальной работой для бренда станет коллекция сезона осень–зима 2026/27, которую представят в марте на Неделе моды в Париже.

Назначение Мюлье в 2021 году стало ключевым событием для Alaïa. Он оказался первым дизайнером, возглавившим модный дом после смерти его основателя Аззедин Алайя. Мюлье сумел аккуратно переосмыслить наследие бренда, не уходя в буквальное цитирование архивов. Его подход – архитектурные силуэты, сложная работа с формой и телом – позволил Alaïa органично встроиться в современный контекст и укрепить позиции на мировом рынке. По оценкам отраслевых аналитиков, за этот период продажи марки выросли почти вдвое, а аксессуары вроде сумки Le Teckel и сетчатых балеток стали коммерческими хитами.

Профессиональный путь Мюлье до Alaïa был тесно связан с Рафом Симонсом. Он прошел путь от стажера до ключевого дизайнера, работая в Jil Sander, Dior и Calvin Klein. После почти двадцатилетнего тандема с Симонсом дизайнер впервые взял на себя самостоятельную роль, которая и определила его репутацию как одного из самых тонких интерпретаторов современного минимализма.

На фоне ухода из Alaïa в индустрии активно обсуждают следующий шаг Мюлье. По данным инсайдеров, дизайнер может возглавить Versace, который в 2025 году перешел под контроль Prada Group. Официального объявления пока не последовало, однако ожидания рынка указывают именно на этот сценарий. Сам Мюлье не скрывал симпатии к эстетике Джанни Версаче.

Для Alaïa же начинается переходный этап. Пока имя нового креативного директора не раскрывается, дизайн-студия бренда продолжит работу в коллективном формате, опираясь на визуальный и концептуальный фундамент, заложенный Питером Мюлье.