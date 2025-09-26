Prada, Jil Sander, Max Mara: как прошла Миланская неделя моды 2026

Неделя моды в Милане сезона весна/лето 2026 стала калейдоскопом смелых идей, где классические коды подверглись переосмыслению, а границы между функциональностью и искусством были намеренно размыты. Клео.ру рассказывает о главных показах Миланской Недели моды, которые заставили модный мир замереть от восторга.

Prada: в поисках легкости в эпоху информационного шума

Дуэт Миуччи Прады и Рафа Симонса продолжил свои поиски легкости в мире, перегруженном информацией, представив коллекцию, где знакомые архетипы трансформировались в нечто совершенно новое. Показ на глянцевом оранжевом подиуме начался с переосмысленных военных силуэтов, которые стали одой многолетней истории госпожи Прады, создающей униформу для креативных и нестандартно одетых женщин. Офискор предстал в неожиданных интерпретациях: рубашки могли быть полностью расстегнуты или игриво заправлены в нижнее белье.

Юбки-баллоны вернулись на подиум в новом прочтении: они выполняли функцию нижней юбки, сверху которой были надеты атласные платья и оверсайз-жакет будто с мужского плеча. Яркая цветовая палитра – от мандаринового до насыщенных оттенков желтого – подчеркивала смелость и свободу коллекции, которая намеренно ставила под сомнение общепринятые представления о конвенциональной красоте одежды.





Jil Sander: интеллигентная сексуальность и деликатная деконструкция

Дебютная коллекция Симоне Беллотти в качестве нового креативного директора Jil Sander обозначила свежий взгляд на традиционные коды бренда. Беллотти исследовал идею раскрытия себя через одежду, предлагая интеллигентную, индивидуальную сексуальность. Это выразилось в полупрозрачных платьях с градиентными оттенками небесно-голубого и пурпурного, а также в строгих юбках-карандашах и платьях с вырезами, обнажающими бюстгальтеры или деликатно раскрывающими тело.





Max Mara: "Рококо Модерн"

Иэн Гриффитс из Max Mara совершил путешествие в XVIII век, представив коллекцию “Рококо Модерн”, вдохновленную мадам де Помпадур. Коллекция воплотила концепцию “экстравагантного минимализма”, сочетая чистые линии бренда с драматичными завитками архитектуры рококо.

Классические двубортные тренчи приобрели накладки на плечах, строгие жакеты были дополнены воздушными юбками из органзы, созданными из сотен сложенных деталей. Коллекция излучала новую легкость и чувственность, отсылая к балетному стилю: свитер из перьев напоминал костюмы балетных танцовщиц.





Миланская Неделя моды весна/лето 2026 ознаменовалась деконструкцией привычного, игрой с объемами и текстурами, а также глубоким погружением в интеллектуальные и исторические контексты. Дизайнеры смело экспериментировали с силуэтами, предлагая как прозрачные слои, так и архитектурные формы, как строгий офискор, так и игривую балетную эстетику. Общим знаменателем стало приглашение к самовыражению и переосмыслению роли одежды в жизни современного человека.