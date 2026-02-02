Перья, прозрачность и немного драмы: самые яркие образы "Грэмми-2026"

Рассматриваем самые обсуждаемые и эффектные образы звезд с красной дорожки "Грэмми-2026".

Если на кинопремиях царит выверенный black tie и осторожная элегантность, то "Грэмми" по-прежнему остается территорией свободы. Здесь можно быть странным, слишком ярким, почти театральным – и именно за это мы эту дорожку любим. В 2026 году звезды не подвели: перья, архивы, прозрачность и щепотка fashion-хулиганства снова вышли на первый план.

Рассматриваем образы с главной музыкальной премии года и решаем, кто действительно сделал этот вечер. Леди Гага в Matières Fécales

Видео: YouTube/@RecordingAcademy Семь номинаций – повод не сдерживаться. Леди Гага появилась в драматичном черном платье из перьев от бренда Matières Fécales, которое выглядело одновременно роскошно и тревожно. Чистая готика без гротеска. "Мамочка монстров" снова напомнила, что красная дорожка – ее естественная среда обитания. Чаппелл Рон в Mugler

Видео: YouTube/@antreacts Чаппелл Рон продолжает уверенно играть на грани. Полупрозрачное бордовое платье Mugler, почти невесомое, с акцентом на грудь, стало одним из самых обсуждаемых выходов вечера. Рон дополнила образ макияжем с акцентом на глаза и нюдовой помадой. Sombr в Valentino

Видео: YouTube/@RecordingAcademy Пока большинство мужчин выбирали безопасную классику, Шейн Майкл Буза решил буквально сиять. Его образ Valentino напоминал диско-шар, который "укатился" с танцпола прямо на красную дорожку. Смело, немного дерзко и очень в духе нового поколения, для которого мода – это игра, а не набор правил. Тейана Тейлор в Tom Ford

Видео: YouTube/@RecordingAcademy Тейана Тейлор в последнее время главная звезда ковровых дорожек. В этот раз певица решила не понижать планку и выбрала бронзовое платье Tom Ford с асимметричными вырезами. Kesha в Atelier Biser

Видео: YouTube/@antreacts 2010-е вернулись? Kesha в платье из белоснежных перьев российского бренда Atelier Biser выглядела так, будто ее эпоха никуда и не уходила. Легкий, почти сказочный образ, который сильно выделялся на фоне более жестких и роковых нарядов вечера. Билли Айлиш в Hodakova

Видео: YouTube/@RecordingAcademy Билли Айлиш продолжает последовательно поддерживать молодых дизайнеров. Для "Грэмми-2026" она выбрала черно-белый костюм от шведского бренда Hodakova – с нарочито строгим силуэтом и почти школьной графикой. Сабрина Карпентер в Valentino

Видео: YouTube/@RecordingAcademy Сабрина Карпентер неожиданно сыграла в сдержанность – по меркам "Грэмми", разумеется. Рюши Valentino сверкали деликатно, без агрессии, но при этом образ нельзя было назвать скромным. Это тот случай, когда декоративность становится главным акцентом, не перетягивая внимание на себя полностью. Хайди Клум в "образе Бьянки Цензори"

Видео: соцсети/@heidiklum Хайди Клум решила не дожидаться Хэллоуина и вышла на ковровую дорожку в образе самой скандальной звезды "Грэмми" прошлого года – Бьянки Цензори. Супермодель выбрала платье телесного оттенка, который напоминал застывший пластик на ее теле. Образ звезда дополнила распущенными волосами и легким макияжем.