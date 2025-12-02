Prada приобрел Versace за 1,4 миллиарда долларов

Итальянский модный гигант Prada завершил самую громкую сделку года, окончательно оформив покупку бренда Versace у холдинга Capri Holdings. Многомесячный процесс одобрений со стороны регуляторов завершился успешно, что позволило сторонам закрыть соглашение стоимостью около 1,4 миллиарда долларов.

Впервые за долгие годы один из самых узнаваемых итальянских Домов сменил владельца. Capri Holdings контролировал бренд с 2018 года, однако после падения показателей и невозможности удержать нужные темпы роста актив был выставлен на продажу. Теперь Versace становится частью крупного объединения, в которое входят Prada, Miu Miu, Church’s и другие компании.

Финальное согласование сделки совпало с особой датой – днем рождения основателя бренда Джанни Версаче. Его сестра Донателла, долгие годы возглавлявшая творческое направление, поддержала переход марки к Prada и уже заняла роль посла бренда, сосредоточившись на благотворительных и культурных проектах. Пост креативного директора она покинула весной 2025 года, передав управление новому руководителю.

Теперь ключевые стратегические решения для Versace перейдут к Лоренцо Бертелли, сыну Миуччи Прада. Он готовится взять на себя ответственность за развитие марки внутри группы и уже заявил, что интеграция пройдет без чрезмерной нагрузки для бизнеса. Эксперты отмечают, что объединение двух престижных домов укрепит позиции Prada в конкуренции с крупнейшими игроками индустрии – LVMH и Kering, а также даст Versace возможность восстановить динамику продаж, заметно просевших в последние годы.