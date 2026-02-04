Неделя моды в Копенгагене: собрали скандинавские тренды на каждый день

Шляпки-таблетки





Никакого намека на чопорность, классический стиль и дресс-код в стиле Британской королевской семьи – их можно стилизовать с кожей, oversize-плащами, пальто с необычными принтами, шерстяными жакетами, монохромными образами и подбирать контрастные перчатки.

Шарфы как платья или юбки





В этом году дизайнеры по-настоящему переосмыслили этот аксессуар. Теперь их предлагают не просто завязывать вокруг головы или шеи необычными узлами, а носить поверх костюмов, как юбки или повязывать вокруг талии на брюки. Последний вариант – легкая отсылка к тому, что возвращаются баски. Есть, над чем подумать, а заодно вытащить из шкафа модели с декором и бахромой.

Костюмы с юбками





Забытая классика, которую стоит переосмыслить, чтобы не ассоциироваться с устаревшим офисным дресс-кодом. Обратите внимание на варианты в клетку с расклешенными юбками в стиле преппи, total leather лук со свободным жакетом и акцентные детали, например необычные пуговицы или кофты на молнии с капюшоном в качестве верха.

Фэр-Айл свитеры





Эта шотландская техника вязки давно не встречалась в модных обзорах, но текущая Неделя моды уверенно вернула ее в список трендов. Миксуйте с денимом, базовыми брюками или летящими платьями, чтобы обыграть контраст.

У таких моделей обычно очень яркие и акцентные принты. Выбирайте дополнения в одной цветовой гамме или сочетайте их со спокойными оттенками, если боитесь ошибиться в стилизации.

"Зимний белый" оттенок





Не классический кипельный, а более мягкий, молочный, который напоминает кремовый или цвет слоновой кости. Его считают идеальным цветом для зимы, но такие модели смело можно забрать в весну и лето. На подиумах он преобладал в верхней одежде, свитерах и жакетах, но есть и альтернатива – шелковые или атласные накидки, которые можно стилизовать с брюками, костюмами, короткими юбками или носить поверх шорт, когда будет совсем тепло.

Бонус – не отказывайтесь от угг

Дискуссии об этой модели обуви не утихают уже много лет. В классическом модном сообществе к ним относятся с неким снобизмом, но будем честны: угги очень практичные и удобные. Скандинавские девушки с нами согласны – модели на подиуме и it girls в стрит-стайле надевали разные модели, от высоких моделей до вариантов с открытой пяткой. Последние особенно классно миксовать с акцентными носками, а удлиненные – с пушистыми шубами, трикотажными костюмами и объемными вязаными свитерами.