Что есть на ужин, если утром часто появляются отеки

Утренняя отечность редко появляется из ниоткуда. Чаще всего это происходит после слишком соленого, сладкого или позднего ужина, алкоголя, недосыпа и недостатка воды в течение дня. Особенно заметно это бывает в области век: кожа там тонкая, ткани мягкие, поэтому лишняя жидкость быстро отражается на внешности.

Главный вечерний провокатор – соль. Причем опаснее всего скрытая соль в привычных продуктах. Колбасы, сосиски, ветчина, твердые сыры, соленая рыба, консервы, готовые соусы, пицца, снеки, фастфуд и даже хлеб могут заметно перегрузить рацион натрием. После такого ужина организм удерживает больше жидкости, и утром зеркало показывает более тяжелое лицо, припухшие веки и ощущение общей "залитости".

Какие вечерние продукты чаще всего портят утро

С алкоголем похожая история, хотя механизм сложнее. Вино, пиво или коктейль вечером влияют на водный баланс, сосуды и качество сна. Если к алкоголю добавились соленые закуски, риск проснуться с отеками выше. Поэтому бокал вина с сыром, оливками, копченостями и хлебом – почти классический сценарий для припухшего утра.





Сладости и быстрые углеводы тоже могут сыграть свою роль. Большая порция десерта, белой выпечки, сладких напитков или пасты с жирным соусом вечером способна усилить задержку жидкости. Углеводы запасаются в организме вместе с водой, а скачки инсулина могут влиять на обмен натрия. Это не значит, что одна конфета испортит лицо наутро, но плотный сладкий ужин – плохой союзник свежего вида.

Молочные продукты часто обвиняют в отеках, но здесь нужна осторожность. Обычный творог, натуральный йогурт или кефир сами по себе не обязаны вызывать припухлость. Другое дело – соленые сыры, сливочные соусы, сладкие творожки, десерты с сахаром и индивидуальная реакция организма. Если после молочки регулярно появляются дискомфорт, вздутие, высыпания или отеки, лучше наблюдать за реакцией и при необходимости обсудить это со специалистом.

Готовим ужин для свежего лица

Идеальный ужин для спокойного утра – простой, теплый или умеренно легкий: белок, овощи, немного сложных углеводов и минимум соли. Хорошо подойдут рыба, индейка, курица, яйца, тофу, морепродукты, чечевица или фасоль при нормальной переносимости. В качестве гарнира можно выбрать гречку, булгур, киноа, бурый рис или запеченный картофель в небольшой порции.

Овощи в такой тарелке особенно важны. Кабачки, огурцы, брокколи, цветная капуста, шпинат, помидоры, зелень, сельдерей помогают сделать ужин объемным и легким. Заправку лучше собрать из лимонного сока, зелени, йогурта без сахара, небольшого количества оливкового масла, специй и чеснока. Соевый соус, кетчуп, майонез и готовые заправки лучше оставить для другого случая: соли в них обычно больше, чем кажется.





Продукты с калием тоже полезны в этой теме, потому что калий помогает уравновешивать влияние натрия. В меню можно добавить авокадо, помидоры, шпинат, картофель, фасоль, чечевицу, банан или немного кураги. Но при заболеваниях почек и приеме некоторых лекарств с калием нужна осторожность, особенно с добавками и заменителями соли.

Простые варианты ужина

Несколько удачных вариантов ужина:

запеченная рыба с кабачками и перцем;

омлет с брокколи и зеленью;

куриное филе с гречкой и салатом;

теплый салат с чечевицей и овощами;

тофу со стручковой фасолью, имбирем и лимоном;

салат с креветками, огурцом, авокадо и зеленью;

индейка с киноа и томатами;

творог с зеленью и огурцом (если молочные продукты хорошо переносятся).

Поздний ужин лучше сделать еще проще. Подойдут:

яйцо с овощами,

натуральный йогурт без сахара,

небольшая порция рыбы,

овощной суп без пересола,

салат с белком.

Смузи из огурца, сельдерея, шпината и яблока может быть легким вариантом перед сном, но полноценный ужин он заменит не всем: без белка голод может вернуться быстро.





Когда дело может быть не только в еде

Важен и режим. Лучше ужинать за 3–4 часа до сна, не устраивать вечером дегустацию соленого и пить воду равномерно в течение дня. Ограничивать воду весь день ради утра без отеков – плохая идея. Гораздо разумнее не добирать норму жидкости за час до сна и не сопровождать поздний ужин литром чая.

Если отеки появляются редко и явно связаны с соленой едой, алкоголем или недосыпом, обычно помогает коррекция ужина. Если лицо или тело отекают регулярно, отеки выраженные, односторонние, сопровождаются одышкой, болью, резким набором веса или повышенным давлением, дело может быть не в ужине. В такой ситуации нужен врач, потому что отечность иногда связана с работой почек, сердца, гормональной системой, аллергией или лекарствами.