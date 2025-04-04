Ешь и худей: 10 продуктов с отрицательной калорийностью

Если ты хоть раз гуглила "что бы съесть, чтобы похудеть", наверняка видела фразу "отрицательная калорийность". Звучит как магия, но все проще: такие продукты содержат так мало калорий, что организм тратит больше энергии на их переваривание, чем получает от них. В итоге – ешь, а в теории вес уходит. Конечно, только на одних таких продуктах долго не протянешь, но в качестве полезной добавки в рацион – идеально.

Что можно есть почти без вреда для фигуры (а иногда даже с пользой для нее) – разбираемся.

Сельдерей

Классика жанра. Всего 16 ккал на 100 г, а жевать его можно бесконечно. Хорош в салатах с яблоком и йогуртом, идет в смузи, а если запечь с оливковым маслом – получается вполне уютный гарнир.

Огурец

Около 15 ккал на 100 г. Почти один сплошной сок, но приятно хрустит и освежает. Добавляй в воду с лимоном, режь в салаты или просто ешь с каплей соли – особенно летом.

Кабачок



Примерно 24 ккал на 100 г, и огромный простор для готовки. Его можно жарить (если на сухой сковороде или с каплей масла), тушить с овощами, запекать с травами, делать из него блины и даже "спагетти".



Помидоры

Около 18 ккал на 100 г. Могут быть основой соуса, салата, супа, чего угодно. Хорошо сочетаются с белком и свежими травами – ешь хоть каждый день.

Цветная капуста

25 ккал на 100 г. Варится, жарится, запекается, взбивается в пюре и даже превращается в "рис". Один из самых универсальных овощей в плане готовки.

Брокколи



Около 34 ккал на 100 г. Отлично работает в теплых салатах, с соевым соусом или в запеканках. К тому же, дает чувство сытости за счет клетчатки.



Грейпфрут

35 ккал на 100 г и слава фрукта, который помогает сжигать жир. Конечно, не сам по себе, но его горьковатый вкус бодрит. Можно есть дольками, в салатах или добавлять в смузи.

Арбуз

Около 30 ккал на 100 г. Много воды, мало сахара (если не съесть пол-арбузика в одиночку). Освежает и насыщает летом.

Спаржа



Около 20 ккал на 100 г. Быстро готовится – буквально 3–5 минут на пару или в духовке. Можно сбрызнуть лимонным соком или съесть с вареным яйцом.



Шпинат

Примерно 23 ккал на 100 г. Сырые листья можно добавлять в смузи или салаты, а тушеный шпинат – отличный гарнир или начинка для омлета.

Все эти продукты не заменят полноценный прием пищи, но помогут сделать рацион легче и интереснее. Главное – не жарить все в масле и не запивать молочным коктейлем.