Как сделать любимое блюдо менее калорийным: заменяем ингредиенты правильно

Все мы знаем этот момент. Ты сидишь перед тарелкой любимой пасты или пиццы и думаешь: "Ну почему все, что так вкусно, всегда вредит фигуре?". Не переживай, ты не одна. Но тут есть маленький лайфхак: можно есть те же самые блюда, только с легким "апгрейдом". Пара замен – и вот твоя пицца или паста уже не грозит твоим джинсам. Делимся, как это сделать!

Паста на диете: меняем основу





Кто сказал, что паста – это всегда тяжело и калорийно? Прежде всего, замени обычные макароны на пасту из цельнозерновой муки или, если хочется чего-то радикального, на пасту из шпината или даже... кабачковую! Да-да, кабачки в виде тонких лент вместо спагетти – это находка для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказаться от соусов и тянущегося сыра.

И не забывай про соус: вместо сливочного используй томатный – он легкий, насыщенный и без лишних калорий. А для сливочного вкуса можно взять кокосовые сливки – и вкусно, и без лишних углеводов.

Пицца с новым подходом





Ах, пицца! Как же отказаться от этого удовольствия? Но можно и не отказываться – главное правильно выбрать ингредиенты. Начни с теста. Вместо традиционной пшеничной муки попробуй сделать тесто из цветной капусты или цельнозерновой муки. Такое тесто будет легче и полезнее.

Соус? Зачем сметана или майонез, если есть томатный соус? Он придаст пицце свежий и яркий вкус. Идем дальше: с мясной начинкой можно и повременить, заменив жирные колбаски на курицу или индейку. А для пущего эффекта добавь побольше овощей – шпинат, грибы, помидоры и даже брокколи! Не бойся экспериментировать – так твоя пицца станет легкой, но все равно вкусной.

Готовим бургеры – но не как все





Любишь бургеры? Ты не одна такая. Но если стандартный бургер с говяжьей котлетой и булочкой из белой муки уже немного напрягает твою совесть, просто сделай пару замен. Во-первых, булочка. Можно взять булочку из цельнозерновой муки, а можно заменить ее на листья салата. Звучит странно, но это действительно вкусно и легко!

Что касается начинки, попробуй сделать котлету из курицы, индейки или даже из нута! Фасоль и другие бобовые станут отличной альтернативой мясу и при этом сохранят насыщенный вкус. Добавь авокадо вместо сыра и соуса – так ты получишь не только кремовую текстуру, но и порцию полезных жиров.

Запеканка, которая не оставит следов на фигуре





Запеканка из картофеля – это классика, но не самый лучший друг талии. Как обойтись без этой калорийной бомбы? Легко! Заменяем картофель на батат – он сладковатый и намного полезнее. И если уж хочется сливочности, возьми греческий йогурт вместо привычных сливок или сметаны. Это добавит легкости и свежести.

Вместо жирных сыров можно выбрать легкие сорта – например, фету или моцареллу лайт. А еще в запеканку можно добавить больше овощей: баклажаны, цукини и перец отлично справятся с задачей.

Салаты, которые помогают худеть





Любишь Цезарь, но боишься его калорийного соуса? Замени майонезный соус на греческий йогурт с горчицей и лимонным соком. Получается свежо, вкусно и намного полезнее.

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