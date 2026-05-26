Врачи предупредили о рисках популярного фитнес-блюда из фарша и риса

В соцсетях набирает популярность новый фитнес-тренд: молодые мужчины, увлеченные тренировками, массово готовят на неделю вперед простое блюдо из говяжьего фарша и риса – Boy Kibble.Такой рацион блогеры называют удобной альтернативой протеиновым коктейлям: он недорогой, сытный и содержит много белка. В роликах пользователи показывают, как варят большие объемы крупы, жарят мясо и раскладывают еду по контейнерам на несколько дней.





Однако микробиологи предупреждают, что популярная привычка может закончиться серьезным пищевым отравлением. Главная проблема связана с готовым рисом. Доктор Примроуз Фристоун из Лестерского университета поясняет, что после приготовления в нем могут сохраняться споры бактерии Bacillus cereus. Само кипячение уничтожает активные бактерии, но споры способны выдерживать высокую температуру.

Если готовый рис долго остывает при комнатной температуре, особенно больше двух часов, споры начинают активно развиваться. Влажная крахмалистая среда подходит для быстрого размножения бактерий. После этого они, как отмечает Ridlife.ru, выделяют токсины, которые могут вызвать резкую тошноту, рвоту и другие симптомы отравления. Обычный разогрев блюда в микроволновке проблему уже не решает: токсины Bacillus cereus устойчивы к нагреванию.





По словам Примроуз Фристоун, опасность связана не с самой идеей готовить еду заранее, а с тем, как блюдо охлаждают и хранят после приготовления. Очень рискованно варить большую кастрюлю риса, оставлять ее медленно остывать, а затем несколько дней доставать и разогревать одну и ту же заготовку.

Профессор Кэт Рис из Ноттингемского университета также не рекомендует хранить большой объем готовой еды в одной емкости и многократно его разогревать. По ее совету, свежеприготовленное блюдо лучше сразу распределять по небольшим плоским контейнерам, чтобы порции быстрее остывали, а затем убирать в холодильник.

При этом специалисты уточняют: рис с мясом безопаснее хранить в холодильнике не дольше одного-двух дней. Хорошо приготовленный фарш без риса может оставаться пригодным до трех-четырех дней, поэтому тем, кто делает заготовки на неделю, разумнее отдельно готовить мясную основу, а крупу варить чаще. Для более длительного хранения подходят морозильные контейнеры: при температуре около –18 °C такие порции можно держать до двух-трех месяцев.

На фоне популярности фитнес-контента эксперты напоминают, что удобство meal prep не отменяет базовых правил пищевой безопасности. Даже самое "правильное" по белку блюдо может навредить, если его неправильно остудить, хранить и разогревать.