Изыскано и просто: готовим креветки в сливочном соусе

Как известно, ужин должен быть легким и одновременно питательным и сытным. Как соблюсти баланс? Для решения этого вопроса лучше всего использовать белковые продукты вместе с овощами. Например, вы можете взять морепродукты и, приправив их специями и зеленью, создать настоящий кулинарный шедевр. Предлагаем вам приготовить креветки в сливочном соусе. Такое блюдо станет настоящей находкой для тех, кто следит за своей фигурой и предпочитает легкий ужин. К тому же креветки содержат кладезь витаминов и минералов, которые пойдут только на пользу вашему здоровью.



Для приготовления креветок в сливочном соусе вам понадобится:

300 граммов креветок



2 зубчика чеснока

150 миллилитров сливок

80 граммов твердого сыра

Петрушка

Оливковое масло

Хлеб





ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. Начинаем готовить наши креветки в сливочном соусе. Размороженные очищенные креветки выложите на разогретое масло в сковороде и обжарьте до готовности. Как правило, на это уходит всего несколько минут.





2. Нарежьте чеснок на мелкие кусочки и добавьте к креветкам. Хорошо перемешайте и обжарьте еще пару минут.



3. Натрите сыр на терке. Вместе со сливками добавьте сыр на сковороду к креветкам.



4. Мелко порубите петрушку. Посыпьте готовое блюдо зеленью.



6. Обжарьте на отдельной сковороде пару ломтиков хлеба. Подавайте к столу вместе с креветками в сливочном соусе.



Приятного аппетита! Не забудьте записать рецепт креветок в сливочном соусе, чтобы поделиться им с друзьями и близкими.

