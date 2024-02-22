Как вкусно приготовить красную чечевицу: оригинальные рецепты первых и вторых блюд

Бобовые обязательно стоит включать в рацион, поскольку они содержат максимум полезных веществ и витаминов. Если вы хотите узнать, как вкусно приготовить красную чечевицу, стоит изучить простые рецепты, которые потребуют минимальных затрат времени и усилий. Клео.ру поможет вам разобраться в этом вопросе, мы приготовили для вас подборку блюд из доступных продуктов.

3 рецепта из чечевицы

Если вы до этого не знали, как приготовить чечевицу быстро и вкусно, у вас есть отличная возможность разобраться в этом вопросе. Этот полезный продукт обладает неоспоримыми достоинствами: он очень быстро проходит термическую обработку, поэтому не потребует много времени на приготовление.

Из чечевицы можно сделать первые и вторые блюда. Она отлично подходит для вегетарианского или постного меню. Чечевицу можно добавлять в суп, котлеты, салаты, оладьи и даже паштет. Вкус этой разновидности бобовых очень насыщенный, благодаря чему она может даже заменить мясо. Отсутствие последнего в блюде можно даже не заметить, если правильно подобрать набор специй. Клео.ру предлагает вам рассмотреть несколько рецептов, с помощью которых удастся разнообразить повседневное меню.





Суп-пюре из чечевицы

Первое блюдо, сделанное из красной чечевицы, отличное впишется в диетическое меню. Этот сорт бобовых легко разваривается, обладает приятной кремообразной консистенцией. Именно поэтому особенно удачным решением станет суп-пюре. Предлагаем взять на вооружение простой рецепт, который для вас подобрал Клео.ру.

Ингредиенты:

красная чечевица – 100 г;

лук, морковь, помидор – по 1 шт.;

томатная паста – 30 г;

вода – 1 л;

соль, перец масло (рафинированное).

Приготовление:

Натрите морковь, лук измельчите кубиками, сделайте зажарку на масле.

Промойте чечевицу, соедините с зажаркой. Залейте продукты водой, дождитесь кипения.

С помидора снимите кожицу, разомните мякоть в пюре, добавьте в суп вместе с томатной пастой.

Всыпьте соль, перец, убавьте огонь и томите блюдо 20 минут.

Перебейте все продукты погружным блендером до состояния пюре.





Чечевичные котлеты

Блюдо, которое по достоинству оценят вегетарианцы и люди, придерживающиеся поста, – чечевичные котлеты. Они получаются сытными и питательными, поэтому станут достойной альтернативой мясным заготовкам. Чтобы убедиться в этом, попробуйте простой рецепт, который подготовил Клео.ру.

Ингредиенты:

красная чечевица – 4 ст. ложки;

морковь – 100 г;

лук – 60 г;

подсолнечное масло – 100 мл;

мука – 4 ст. ложки;

прованские травы – 0,5 ч. ложки;

соль.

Приготовление:

Чечевицу залить водой, оставить на 2 часа до набухания. После жидкость слить, добавить чистую воду, посолить, варить 20 минут. Откинуть бобовые на дуршлаг, дать стечь жидкости.

Натереть морковь, лук измельчить кубиками, сделать зажарку на масле.

Перебить в блендере чечевицу и зажарку, смешать с мукой, жарить на разогретом масле с двух сторон.





Фаршированные перцы с чечевицей

Блюда, запеченные в духовке, особенно полезны. Одним из популярных рецептов являются фаршированные перцы. Клео.ру предлагает сделать их не традиционным способом с рисом и фаршем, а с необычной начинкой из красной чечевицы и грибов. Компоненты очень сытные и питательные, поэтому выступят отличной альтернативой мясу и крупе. Кроме того, данный способ приготовления поможет сохранить в бобовых клетчатку и витамины, благодаря чему ваш рацион обогатится полезными веществами.

Ингредиенты:

красная чечевица – 200 г;

шампиньоны – 300 г;

болгарские перцы – 4 штуки;

растительное масло – 4 ст. ложки;

овощной бульон – 250 мл;

свежий шпинат – 100 г;

репчатый лук – 1 штука;

смесь итальянских трав – 2 ч. ложки;

чеснок – 3 зубчика;

молотый черный перец, молотый чили – по 0,25 ч. ложки;

соль.

Приготовление:

Отварить чечевицу до готовности, слить жидкость через дуршлаг.

Подготовить перцы: срезать верхушки, вычистить семена.

Измельчить лук и грибы, обжарить до румяности. После влить бульон, тушить 3 минуты.

Добавить рубленый шпинат и чечевицу, тушить 3 минуты.

Заполнить перцы начинкой, прикрыть верхушками.

Заготовки поместить в жаропрочную форму, прикрыть фольгой, запекать 20 минут. После фольгу снять и запекать еще 10 минут.





Полезные советы

Красная чечевица готовится быстро и легко, но все же не лишним будет знать некоторые нюансы. Клео.ру рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

Если вы добавляете бобовые в блюдо в уже отваренном виде, их не нужно замачивать. Их будет достаточно хорошенько промыть под проточной водой. Процесс отваривания займет около 15-20 минут. При этом нужно следить за чечевицей, чтобы она не разварилась. Периодически помешивайте ее, это поможет избежать прилипания к дну кастрюли.

При варке чечевицы или ее тушении на сковороде либо в казане нужно соблюдать пропорции бобовых и воды. На 1 стакан чечевицы рекомендуется брать 2 стакана воды.

В процессе термической обработки бобовых соль следует добавлять или в самом конце, или за 5 минут до готовности. Если это сделать раньше, может потребоваться больше времени на приготовление.





Подведем итог

Вот вы и узнали, как вкусно приготовить красную чечевицу разными способами. Надеемся, что вам понравились предложенные нами рецепты, и вы сможете обогатить свой рацион полезными и питательными блюдами. Они прекрасно впишутся как в диетическое, так и в обычное повседневное меню.