Ученые связали употребление яиц со снижением риска болезни Альцгеймера

Употребление куриных яиц может снизить риск болезни Альцгеймера. Это заключение сделали ученые из Университета Лома-Линда в США, проанализировав информацию почти 40 тысяч людей старше 65 лет. Исследование длилось более 15 лет, а его результаты опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

В ходе работы выяснилось, что у тех, кто ел яйца пять и более раз в неделю, вероятность возникновения болезни Альцгеймера была на 27% ниже, чем у тех, кто редко употреблял этот продукт. Даже умеренное потребление яиц показало положительный эффект: один-три раза в месяц снижали риск на 17%, а две-четыре порции в неделю – примерно на 20%, отмечает Ridlife.ru.

Авторы работы связывают результаты с составом яиц. Продукт содержит холин – вещество, необходимое для синтеза ацетилхолина, который играет ключевую роль в памяти и передаче сигналов между нейронами. Кроме того, яйца богаты лютеином и зеаксантином – антиоксидантами, уменьшающими окислительный стресс в тканях мозга. В желтке также содержатся фосфолипиды и омега-3 жирные кислоты, важные для работы нервной системы и поддержания когнитивных функций. Исследователи отдельно отметили витамин B12, дефицит которого также связывают с повышенными рисками нейродегенеративных заболеваний.

При этом ученые подчеркивают, что речь не идет о волшебном продукте, который способен защитить от деменции сам по себе. Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Специалисты советуют рассматривать яйца как часть общего сбалансированного питания, а не как отдельный инструмент профилактики.

Интересно, что исследование проводилось среди адвентистов седьмого дня – группы людей, известных более здоровым образом жизни и высоким числом долгожителей. Это, по мнению авторов, дополнительно подтверждает важность комплексного подхода к здоровью мозга: питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и контроль хронических заболеваний по-прежнему остаются главными факторами профилактики возрастных когнитивных нарушений.