Ланч-боксы для взрослых: полезные обеды, которые удобно взять на работу

Полезный обед — это не только про еду. Это способ позаботиться о себе даже в плотном графике.
Тренд на осознанное питание добрался и до рабочих будней. Больше никаких перекусов на бегу или сомнительных обедов из ближайшего кафе. Ланч-боксы для взрослых – это не только про экономию времени и денег, но и про заботу о здоровье и фигуре. Как собрать обед, который радует глаз, насыщает и не добавляет лишних сантиметров на талии? Разбираемся.
Что должно быть в идеальном ланч-боксе?
Ключ к сбалансированному обеду – разнообразие. Белки, жиры, углеводы и клетчатка – основа любого полезного блюда. Добавьте к этому яркие цвета, правильные текстуры и интересные соусы.
Белки: курица, индейка, рыба, яйца, тофу или бобовые.
Углеводы: киноа, гречка, бурый рис или сладкий картофель.
Овощи: сырые, запеченные или на пару. Чем больше цветов, тем лучше.
Жиры: орехи, авокадо, оливковое масло или семена.
Идеи для полезных ланч-боксов
1. Салат с киноа и запеченными овощами
Смешайте киноа, запеченные баклажаны и кабачки, добавьте горсть шпината и орехов. Заправьте лимонным соком с оливковым маслом.
2. Роллы из лаваша с индейкой и овощами
Нарежьте огурцы, морковь и сладкий перец полосками. Заверните их вместе с тонкими ломтиками запеченной индейки в цельнозерновой лаваш.
3. Рисовая лапша с креветками и соусом терияки
Отварите лапшу, обжарьте креветки и добавьте их к лапше вместе с ломтиками брокколи. Полейте соусом терияки.
Советы для идеального ланч-бокса
Правильный контейнер: Лучше выбрать модель с несколькими отделениями, чтобы еда не смешивалась.
Красота – это важно: Раскладывайте ингредиенты аккуратно, как в ресторане.
Готовьте заранее: Запаситесь временем в воскресенье, чтобы подготовить основу для обедов на неделю.
Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал, зачем вам нужен дневник питания и как он помогает стать здоровее.