Недорогие источники белка: что купить в обычном супермаркете и не тратить лишнего

Белок – это не только про спорт и "правильное питание". Это базовая вещь, от которой зависит самочувствие: уровень энергии, состояние кожи, волос, насыщение и даже работа иммунитета.

При этом у многих рацион выглядит одинаково: курица, яйца, творог. Быстро надоедает – и белка в итоге становится меньше, чем нужно.

Хорошая новость: на полках обычных супермаркетов есть простые и доступные продукты, которые закрывают эту задачу без сложной готовки и без дорогих добавок.

Зачем вообще следить за белком

Белок – это строительный материал для организма.

Он участвует:

в формировании мышц

в работе иммунной системы

в выработке гормонов

в ощущении сытости

Если белка не хватает, чаще возникает чувство голода, снижается энергия, сложнее восстанавливаться после нагрузки и стресса.

Сколько белка нужно в день

Норма зависит от возраста, пола и уровня активности, но есть базовые ориентиры.

Женщины – примерно 0,8–1 г на кг веса

Мужчины – около 1–1,2 г на кг веса

Дети – в среднем 1–1,5 г на кг веса (в зависимости от возраста)



Если человек активно тренируется или испытывает высокие нагрузки, потребность может быть выше.



Недорогие источники белка, которые легко найти

Неочевидные продукты часто оказываются самыми удобными. Их не нужно долго готовить, и они стоят адекватно, отмечает RidLife.

Детское мясное пюре

Звучит неожиданно, но это чистый белок без добавок.

В составе – мясо (курица, индейка, говядина или кролик), без соли и лишних ингредиентов. В одной баночке – примерно 10–15 г белка.

Когда удобно:

нет времени готовить

нужен быстрый перекус

важно контролировать состав

Да, вкус специфический, но с точки зрения состава это один из самых "чистых" вариантов.

Сушеная рыба и кальмары

Это не просто закуска, а концентрированный белок.

В 100 г – от 24 до 40 г белка. При этом продукт уже готов к употреблению и долго хранится.

Есть, конечно, и нюансы: такой продукт, как правило, содержит большое количество соли, что может приводить к задержке воды и отекам. Так что лучше есть сушеные морепродукты в небольшом количестве.

Рикотта

Легкий сыр с мягким вкусом и нормальным составом.





В 100 г – около 8–11 г белка, при этом жирность ниже, чем у многих других сыров.

Как использовать:

как завтрак с ягодами

вместо творога

в простых десертах или намазках

Хороший вариант, если обычный творог уже надоел.

Консервированная индейка

Готовый белок без лишней обработки.

В банке около 200 г – примерно 40 г белка. Это полноценный прием пищи за пару минут.

Как есть:

добавить в салат

смешать с гарниром

сделать быстрый сэндвич

Главное – выбирать варианты в собственном соку, без лишнего жира.

Куриное карпаччо

Готовое филе, которое не нужно готовить.





В 100 г – около 20–25 г белка и минимум жира.

Удобно:

как перекус

в салат

на бутерброд

По факту – более полезная альтернатива колбасе.

Яичные белки в бутылке

Продукт, о котором многие просто не знают.

Это обычные белки без желтков: в 100 г – около 11–13 г белка и почти нет жира.

Их можно использовать для омлетов, выпечки и десертов. Белки в бутылке, к слову, не имеет отношения только к "фитнес-питанию" – это просто удобный формат.

Как это может выглядеть в обычном дне

Собрать норму белка можно без сложных блюд.

Например:

завтрак : омлет из белков или рикотта

обед : паста или салат с индейкой

ужин : куриное филе или карпаччо

перекус: пюре или немного сушеных кальмаров

Такой рацион дает стабильный уровень энергии и не требует долгой готовки.