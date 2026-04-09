Витамины и свежесть: 5 секретов правильного хранения зелени

Пучок свежей зелени выглядит идеально ровно до момента, пока не окажется в холодильнике. Через пару дней – вялые листья, запах уже не тот, половина отправляется в мусор.

Проблема почти всегда одна: неправильное хранение. Зелень либо задыхается в пакете, либо мокнет сильнее, чем нужно. При этом продлить ей жизнь вполне реально.

Почему зелень быстро портится

Свежая зелень чувствительна к двум вещам – влаге и воздуху.

Если ее закрыть герметично, внутри скапливается конденсат, листья начинают "преть". Если оставить без защиты – она быстро теряет влагу и вянет.

Задача – найти баланс: немного воздуха и контролируемая влажность.

Метод "букета": самый простой способ





Подходит для петрушки, укропа, кинзы, мяты – всей зелени с мягкими стеблями. Пучок достаточно слегка обновить: срезать кончики стеблей. После этого поставить в стакан с водой, как цветы. Воды немного – чтобы она покрывала только стебли.



Сверху можно накинуть пакет, но не плотно. Воздух должен циркулировать. Хранить лучше в холодильнике, а воду менять раз в пару дней. Так зелень спокойно проживет неделю и дольше, сообщает RidLife.

С базиликом есть нюанс: холод он переносит плохо. Его лучше оставить при комнатной температуре, также в воде.

Сухое хранение: для плотных трав

Розмарин, тимьян, орегано, шалфей – более "жесткие" по структуре. Им лишняя влага только мешает.

Перед хранением их стоит промыть и тщательно высушить. Затем завернуть в сухое бумажное полотенце и убрать в контейнер или пакет, не закрывая его полностью. Такие травы спокойно лежат в холодильнике до двух недель, не теряя аромат.

Влажное полотенце: для нежных листьев





Салаты, шпинат, руккола и зеленый лук требуют другого подхода.

Их можно промыть, но важно хорошо высушить – это критично. После этого зелень заворачивают в слегка влажное бумажное полотенце. Именно слегка влажное, а не мокрое. Излишки воды ускоряют порчу.

Получившийся сверток убирают в контейнер или пакет с доступом воздуха. В холодильнике такая зелень сохраняет свежесть до 10 дней.

Когда лучше сразу заморозить

Если понятно, что зелень не будет использована в ближайшие дни, ее проще заморозить. Нарезанную зелень можно разложить по пакетам и убрать в морозилку. Это удобно для супов, рагу и горячих блюд.

Более удобный вариант – заморозка в масле. Зелень раскладывают по формочкам для льда, заливают оливковым или сливочным маслом и замораживают. Такие кубики удобно добавлять прямо на сковороду – они дают аромат и не требуют дополнительной подготовки.

Что важно помнить





Несколько простых правил, которые реально продлевают жизнь зелени: