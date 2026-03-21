Соль и гормоны стресса: почему низкосолевые диеты могут усиливать тревогу

Чтобы убрать отеки, сделать рацион "чище" и в попытках перейти на здоровое питание, мы часто убираем соль почти автоматически. Но у медали есть и обратная сторона – слишком жесткое и резкое ограничение натрия дает сильную нагрузку на организм.

Натрий нужен не только для водного баланса. Он помогает регулировать давление, поддерживает работу нервной системы, нормальный объем внеклеточной жидкости. Когда соли становится слишком мало, организм воспринимает это как дополнительную нагрузку и включает механизмы адаптации. Поэтому вместо легкости может появляться ощущение внутреннего напряжения.

Почему организм воспринимает недостаток соли как стресс

Когда в рационе слишком мало соли, организму приходится удерживать нормальный объем жидкости и стабильное давление. Для этого он включает гормональные механизмы, которые помогают меньше терять натрий и воду. Может повышаться уровень ренина, альдостерона, адреналина и норадреналина. То есть тело переходит в режим, в котором ему нужно постоянно поддерживать баланс. Поэтому низкосолевая диета может давать ощущение слабости, раздражительность, учащенное сердцебиение и внутреннее напряжение вместо чувства легкости.

Почему это может ощущаться как тревога





Когда натрия становится слишком мало, организму нужно любой ценой сохранить нормальный баланс жидкости и нормализовать давление. Поэтому он включает гормоны, которые помогают удерживать соль и воду: растут ренин, альдостерон, адреналин и норадреналин. По ощущениям телу становится сложнее расслабиться: появляется нервозность, внутренняя собранность, ощущение нагрузки дополнительной нагрузки, даже если режим не меняется.

Почему низкосолевая диета не всем дается одинаково

Если человек одновременно резко урезает количество натрия, снижает калорийность рациона, убирает привычные продукты, больше тренируется, хуже спит и ждет быстрого "оздоровительного" эффекта, нагрузка усиливается. В такой ситуации организм мобилизует все ресурсы и начинает работать на пределе возможностей – а это значит, что он находится в состоянии постоянного стресса.

Но меняется именно физическое состояние – отказ от соли не приводит к тревожному расстройству. Кроме того, это касается не всех, но у части людей действительно может усиливать стресс-ответ и ухудшаться субъективное самочувствие.

Что делать на практике

Не стоит резко начинать есть все соленое – избыток вещества также негативно сказывается на состоянии здоровья. Можно ориентироваться на рекомендацию ВОЗ – потреблять не более 5 грамм в день.





Организм очень плохо переносит любые крайности – если в вашем рационе действительно много соли, стоит сократить количество, но не резко.

Не меняйте весь рацион одновременно с сокращением соли.

Не сочетайте жесткое ограничение натрия с дефицитом калорий, интенсивными тренировками и недосыпом.

Обращайте внимание на самочувствие: слабость, раздражительность, внутреннее напряжение, головокружение, учащенное сердцебиение – сигналы, что нужно прекратить изменения.

Учитывайте индивидуальные особенности здоровья. Например, при хронических заболеваниях и гипертонии стоит быть осторожными.

В первую очередь уберите из рациона обработанные продукты и снеки, в них всегда много натрия.

Если на фоне низкосолевой диеты самочувствие явно ухудшилось, пересмотреть схему вместе с врачом, а не продолжать ее "через силу".

7 признаков, что организму может не хватать натрия

Обратите внимание на пункты из этого списка. Если натрия становится слишком мало или водно-солевой баланс смещается, самочувствие обычно меняется не по одному признаку, а сразу по нескольким. Кроме того, вы можете испытывать не один симптом, а сразу несколько.