Новый тренд из TikTok: что такое "грязная газировка" и почему она стала бизнесом на миллиард?

Кола, кокосовый сироп, лайм и немного сливок – звучит как странный эксперимент? А для миллионов американцев это стало идеальным напитком. Знакомьтесь – dirty soda ("грязная газировка"). Сегодня ее продают в McDonald’s, Dunkin’, Taco Bell, а полки магазинов заполняют готовые баночные версии от Mountain Dew и Slice. Как локальный ритуал мормонского штата Юта стал хитом среди безалкогольных коктейлей и зачем это пить – разбираемся.





Смесь колы, сливок и лайма

Dirty soda – это целая категория напитков. База проста: любимая газировка, ароматизированные сиропы, фруктовое пюре, цитрус и сливочный компонент. Классика жанра – Dirty Diet Coke: диетическая кола, кокос, лайм, половина на половину. Но сегодня в ход идет что угодно: корневое пиво, лимонад, холодная пенка, сладкие сливки – любые комбинации, которые выглядят эффектно в соцсетях с вертикальными видео. Визуал тут решает почти все: пенистые, яркие, с разноцветными слоями – это напиток как форма самовыражения, пишут американские ресторанные аналитики.





Родина – Юта, вдохновение – вера

Современную "грязную газировку" запустила сеть Swig, открывшая первую точку в 2010 году в Сент-Джордже (Юта). Сегодня у Swig больше 140 локаций в 16 штатах, а одна точка приносит в среднем 1,2 миллиона долларов в год. Именно Swig первой запатентовала термин dirty soda и даже судилась с конкурентами.





Почему именно Юта? Там сильны позиции Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны). Церковь запрещает алкоголь, кофе и чай. А вот кофеин не запрещен! Это важная деталь, которую часто путают. Сладкая кастомная газировка стала социальным ритуалом, заменителем взрослых напитков: те же ритуалы, те же творческие названия, компания и никакого похмелья. Культурный контекст породил тренд.

Как TikTok и реалити-шоу спровоцировали большой спрос

В декабре 2021 года певица Оливия Родриго выложила фото со стаканом Swig. К апрелю 2022-го хэштег #dirtysoda использовался в TikTok более 700 тысяч раз. Но бум случился в сентябре 2024-го – после выхода шоу "Тайная жизнь мормонских жен" (The Secret Lives of Mormon Wives). Поиски dirty soda на Yelp выросли на 609% за год, а запросы по Swig – на 222%. В 2025-м платформа Technomic зафиксировала рост поискового термина dirty soda на 636% – это самый быстрый рост среди всех позиций в их меню.





Крупные сети отреагировали молниеносно. В апреле 2026 года друг за другом выкатили свои версии McDonald’s, Dunkin’, Taco Bell. McDonald’s предложил Dirty Dr Pepper с ванилью и холодной пенкой, Dunkin’ – Dirty Soda на основе кофейного молока, Pepsi и сладкой холодной пенки. А Taco Bell пошла дальше: у них теперь можно взять dirty soda с Baja Blast Zero Sugar (всего 60 ккал).





Бизнес, который нельзя игнорировать

Почему гиганты фастфуда бросились делать "грязную газировку"? Потому что она маржинальнее, чем обычная кола из автомата. Посещаемость Swig в феврале 2026 года была на 138% выше, чем двумя годами ранее. Люди готовы платить за персонализацию, за яркий стаканчик, за ритуал. А на деле же это просто: сиропы, сливки, пенки – все уже есть на кухне.

Следующий шаг – баночная версия. В апреле 2026 года PepsiCo выпустила Dirty Mountain Dew и его Zero Sugar-версию в готовом виде по всей стране. А через месяц бренд Slice запустил Dirty Orange и Dirty Strawberry в Target – с пометкой "первая готовая к употреблению "грязная газировка" в своем сегменте". Так, мем добрался до полки магазина.





Почему это пьют и в чем подвох

Dirty soda ловко попала в несколько больших трендов одновременно. Во-первых, снижение потребления алкоголя среди молодежи: по данным Института Гэллапа, доля пьющих американцев рекордно низкая, а запрос на безалкогольные социальные ритуалы растет. Во-вторых, любовь к сладким, десертным вкусам и одновременно к персонализации. 75% поколений "альфа" и зумеры предпочитают насыщенные, сладкие варианты – и 63% ориентируются на то, что пьют их друзья и блогеры.

Но есть ложка дегтя – сахар и калории. Средний Dirty Dr Pepper от McDonald’s (0,5 л) – 300 ккал. Большая Dunkin’ Dirty Soda – 320 ккал и 68 граммов добавленного сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам не более 25 граммов добавленного сахара в день, мужчинам – до 36 граммов. Один большой стакан уже превышает оба лимита. Поэтому производители активно выпускают zero-sugar версии, а аналитики предсказывают разделение категории на ультрасладкие десертные и более легкие повседневные.





Что в итоге

Dirty soda – новый формат безалкогольного удовольствия. Своя культура, свои бренды, свои споры о сахаре. В США она уже закрепилась в меню сетей и на полках магазинов. Доберется ли "грязная газировка" до российских автоматов, пока неясно, но как тренд – это идеальный снимок нашего времени: жажда персонализации, эстетики, социальности и при этом здоровья. И да, в оригинале никакого варенья и сырной пенки нет – только сиропы, ягоды, цитрусы и сливки. Ну и смелость попробовать колу со сливками.